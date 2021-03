Tại nạn nghiêm trọng tại Quảng Trị: Xe container đâm liên hoàn, nhiều người rơi xuống vực

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn - Ảnh: Q.H

Theo đó, vào thời điểm trên, một chiếc xe container mang BKS: 15R-044.93 kéo theo rơ moóc mang BKS 15R-044.93 lưu thông theo hướng Lao Bảo - TP Đông Hà (Quảng Trị).

Thông tin từ báo Quảng Trị cho biết, khi đến địa phận thôn Làng Cát (thuộc xã Đakrông, huyện miền núi Đakrông) thì chiếc xe container xảy ra va chạm với xe tải thi công, sữa chữa đường bộ mang biển kiểm soát 74C-03696.

Đồng thời đâm vào 3 chiếc xe khác gồm: ô tô mang biển kiểm soát 74A-126.59 do tài xế Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1971), trú tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá điều khiển, trên xe chở 4 người; xe tải mang biển kiểm soát 74D-002.16 do tài xế Lê Văn Quang (sinh năm 1972), trú tại phường 5, thành phố Đông Hà điều khiển, trên xe chở 1 người và ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát 74A-024.65 do tài xế Nguyễn Văn Hải, trú tại thị trấn Lao Bảo Bảo, huyện Hướng Hóa điều khiển, trên xe chở 1 người.

Cú đâm mạnh khiến 3 phương tiện rơi xuống vực, nhiều người trên xe hoảng loạn la hét kêu cứu.

Ngay sau vụ tai nạn, nhiều người dân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cấp cứu.

Thông tin từ bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa cho biết, có 7 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại đây trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu. Trong đó, 2 người bị thương nặng đã được chuyển về điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 5 chiếc xe bị hư hại nặng. Có ít nhất 5 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa.

Nhận thông tin về vụ việc, lực lượng chức năng đã sớm có mặt tại hiện trường để triển khai các phương án phân luồng giao thông, cứu hộ, cứu nạn.

PV