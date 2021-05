Tài xế xe chở đá làm đổ trên đường ở Gia Lai bị CSGT phát hiện, buộc quay lại dọn dẹp mặt đường

Chiều 18/5, Cục CSGT – Bộ Công an cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Dương Văn Ph. (49 tuổi, trú tại thị xã An Khê, Gia Lai) về lỗi chở hàng rời, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi, có bạt che nhưng vẫn để rơi vãi xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Xe tải làm rơi đá xây dựng trên đường khiến tài xế chạy sau hú hồn phanh gấp.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/5, tài xế này điều khiển xe tải biển số 81C-159.66 chở đá xây dựng lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Chư Pưh-Chư Sê.

Khi đến Km 1645 (đoạn thuộc thôn Phú Quang, xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh), một lượng đá lớn trên thùng xe đã rơi vãi xuống mặt đường gây cản trở giao thông, rất may các phương tiện đi gần đó đã xử lý kịp thời nên không bị tai nạn đáng tiếc.

Sự việc đã được camera hành trình của một phương tiện đi sau ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng.

Xem clip nhiều người đã rất bức xúc trước hành vi vô trách nhiệm của lái xe khi chở đất, đá mà không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Ph. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết không phát hiện sự việc và tiếp tục cho xe di chuyển.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1 đã khẩn trương xác minh và tiến hành lập biên bản vi phạm. Đồng thời, lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế Ph. quay trở lại hiện trường đá rơi vãi để dọn dẹp, trả lại mặt đường an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Theo thông tin từ Cục CSGT, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định việc vận tải hàng hóa bằng xe ô tô khi vận chuyển hàng rời phải che đậy, không để rơi vãi. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ, cụ thể: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông.

Chở hàng rời, chất thải, vật liệu xây dựng dễ rơi vãi mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm trên còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phải thu dọn rác, chất phế thải, vật liệu, hàng hóa và khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra; nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do vi phạm hành chính gây ra.

Đá tràn từ thùng xe tải xuống đường, tài xế chạy sau hú hồn phanh gấp Xe tải chở vật liệu xây dựng không che chắn kỹ làm rơi nhiều đá ra giữa đường, gây nguy hiểm cho phương tiện khác. Vụ việc xảy ra hôm 16/5 tại Gia Lai.

Hải Ngọc