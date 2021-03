Chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt

Sáng 10/3, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT) Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) ra quân đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, thiết lập lại trật tự an toàn giao thông thông.

Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt triển khai ra quân đợt cao điểm.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, tình trạng tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh tăng đột biến trong 2 tháng đầu năm 2021. Trên toàn tỉnh xảy ra 36 vụ TNGT hậu quả làm 25 người chết, 21 người bị thương, ước tính tăng 90% so với cùng kỳ năm 2020.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê bình 6 địa phương có số người chết vì TNGT tăng mạnh gồm các huyện Di Linh, Đức Trọng, Đam Rông, Đạ Terh và TP Đà Lạt.

Tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện quá khổ, quá tải.

Trước diễn biến hết sức phức tạp về an toàn giao thông, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện đợt ra quân cao điểm kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm từ ngày 10/3 đến ngày 10/4.

Sau lễ ra quân, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt đã triển khai lực lượng, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Lạt. Đặc biệt, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các xe ô tô chở quá khổ, quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, các phương tiện không đủ điều kiện an toàn nhưng vẫn tham gia giao thông.

browser not support iframe.

Vũ Linh