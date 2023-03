Doanh nghiệp đề nghị Giám đốc Công an Hải Phòng 'dẹp' bảo kê trong Khu kinh tế

Chiều 30/3, Công an TP Hải Phòng phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại với các nhà đầu tư, nhà thầu trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã kiến nghị nhiều vấn đề hiện tồn tại trong Khu kinh tế (KKT) Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng) lên Giám đốc Công an TP Vũ Thanh Chương và Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên.

Theo đó, doanh nghiệp phản ánh về tình trạng lấn chiếm trái phép hành lang tuyến đường Đình Vũ, đường Mạc Thái Tổ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và hoạt động của các doanh nghiệp. Trong Khu kinh tế còn tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác Đình Vũ, nhà máy DAP, xe quá tải, quá khổ đi ngược chiều trong các tuyến đường gây mất ATGT.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp mong muốn được Giám đốc Vũ Thanh Chương "tiếp nhận ngay để lập tức xử lý" là tình trạng bảo kê tại các công trường xây dựng của KKT.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương khẳng định, Công an TP cũng như BQL KKT Hải Phòng, các ban ngành thành phố luôn luôn đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng trả lời doanh nghiệp

Ông Chương yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố tiếp tục tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trong khu công nghiệp, đảm bảo an ninh và điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất.

Doanh nghiệp hỏi chính quyền về tiến độ nhà ở xã hội

Các doanh nghiệp cũng phản ánh, đa số doanh nghiệp, khu công nghiệp trong KKT Đình Vũ - Cát Hải đều xa trung tâm thành phố Hải Phòng, vì vậy, mong muốn sớm được hỗ trợ xây dựng khu nhà ở hoặc nhà cho thuê đối với công nhân; tăng cường các tuyến xe bus để hỗ trợ việc đi lại.

Giám đốc BQL KKT Hải Phòng Lê Trung Kiên cho hay chủ trương xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân đang được Hải Phòng đặc biệt quan tâm.

Theo ông Kiên, TP chuẩn bị chương trình nhà ở cho công nhân, gồm nhà ở xã hội mà trong đó đối tượng ưu tiên có công nhân cũng như dành một phần quỹ đất để giao cho các doanh nghiệp xây dựng các ký túc xá của công ty, cho công nhân ở trong quá trình làm việc.

"Vừa rồi, chính quyền đã giao cho LG và Pegatron. Riêng nhà đầu tư Pegatron dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào tháng 5", ông Kiên thông tin.

Hoài Anh