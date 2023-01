Diễn viên Huỳnh Hồng Loan: Tôi thích đàn ông đẹp trai, giàu có

Cuộc sống không có tham vọng thì chán lắm!

- Điểm lại năm qua, Huỳnh Hồng Loan đã làm được những gì?

Năm qua là năm khá thành công với tôi khi hoàn thành hầu hết những mục tiêu đề ra.

Trong hoạt động nghệ thuật, tôi làm tốt vai diễn của mình, nhận thêm những vai diễn mới. Trong kinh doanh tôi khá mát tay, doanh thu ổn định. Năm 2022, tôi cũng thực hiện được chuyến du lịch dài ngày ở Châu Âu.

- Liên tục xuất hiện trên khung giờ vàng VTV, Hồng Loan có sợ gây nhàm chán cho khán giả?

Thời gian qua, tôi xuất hiện cùng lúc qua hai bộ phim Mẹ rơm và Hành trình công lý. Tuy nhiên, mỗi bộ phim, tạo hình và tính cách của hai nhân vật hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên là Loan khù khờ, nhà quê; bên kia là Diệu sang chảnh, sắc sảo… điều này thú vị đấy chứ! Tôi không sợ gây nhàm chán mà ngược lại khán giả rất thích thú với sự biến đổi linh hoạt này.

Huỳnh Hồng Loan trở lại màn ảnh nhỏ sau 2 năm vắng bóng.



- Thành công như hôm nay, bạn đã phải nỗ lực như thế nào?

Xuất phát điểm của tôi không phải từ một gia đình giàu có hay người có mối quan hệ trong làng giải trí. Tôi cũng từng phải bươn chải, tự lập, vừa học vừa đi làm thêm để trang trải học phí phụ cha mẹ. Đến lúc đi làm, công việc diễn xuất rất cực. Nếu không cố gắng, tôi sẽ không theo đuổi được đến tận bây giờ.

Loan "khờ" trong 'Mẹ rơm' là vai diễn nặng ký và ám ảnh của nữ diễn viên trong năm qua.



- Hồng Loan có quá tham vọng?

Đúng, tôi là người tham vọng. Sống mà không có mục tiêu, không có khát vọng thì chán lắm!

- Lý do bạn cùng lúc theo đuổi cả kinh doanh lẫn nghệ thuật?

Với tôi, nghệ thuật là đam mê, sự cống hiến xuyên suốt còn kinh doanh là thử thách muốn vượt qua. Tôi chưa bao giờ hỏi nên lùi cái này để tiến cái kia, chỉ xác định luôn đi về phía trước. Với tôi, đi lùi có nghĩa là thất bại.



Tôi và Tiến Linh vẫn liên lạc chứ không xích mích

- Có bao giờ Hồng Loan thấy áp lực vì lịch trình công việc dày đặc?

Điểm mạnh vừa là điểm yếu của tôi chính là ôm đồm cùng lúc nhiều việc. Tôi cảm giác mình làm được tất cả mọi thứ và thích hiện thực hóa mọi ý tưởng.

Chắc chắn sẽ có lúc bị quá tải, áp lực nhưng tôi không bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Mỗi khi đặt ra mục tiêu nào đó, tôi sẽ kiên định thực hiện nó cho bằng được.

- Trong quá khứ và cả hiện tại, còn điều gì bạn tiếc nuối?

Tôi là kiểu người dám nghĩ dám làm, không nề hà việc gì. Vì vậy, thay vì ngồi tiếc nuối tôi sẽ bắt tay thực hiện. Và kết quả nhận được có như thế nào cũng rất đáng tự hào.

- Mục tiêu tiếp theo của bạn là gì?

Thay vì mục tiêu đạt được danh hiệu này, giải thưởng kia… tôi vẫn muốn nhận được nhiều vai diễn mới mới lạ, ấn tượng hơn. Còn kinh doanh, tất nhiên tôi sẽ có kế hoạch mở rộng quy mô, thậm chí là lấn sang các mô hình khác.

- Thành công hôm nay của bạn đến từ năng lực hay may mắn?

Tôi nghĩ là cả 2! Nếu có may mắn mà không có năng lực thì cũng không mang lại kết quả gì. Tôi rất tâm đắc câu nói: “Làm việc hăng say vận may sẽ tới”. Tôi làm việc với 100% năng suất và giờ đây tôi xứng đáng nhận những gì mình có.

- Về chuyện đời tư, có tin đồn bạn và Tiến Linh xảy ra xích mích?

(Cười) Tôi và Linh vẫn liên lạc chứ không xích mích như mọi người xôn xao. Trước giờ là bạn và bây giờ cũng là bạn. Chuyện chỉ có vậy thôi!

Hiện tại, tôi không muốn chia sẻ sâu về chuyện đời tư. Tôi muốn khán giả nhớ đến qua các vai diễn chứ không phải bất kỳ lý do nào khác.

Hiện tại, tôi không muốn chia sẻ sâu về chuyện đời tư. Tôi muốn khán giả nhớ đến qua các vai diễn chứ không phải bất kỳ lý do nào khác.

- Hồng Loan từng chia sẻ mình không cần người đẹp trai, giàu có. Đến hiện tại, bạn vẫn kiên định với quan điểm chọn bạn trai chứ?

Với tôi, chuyện tình cảm quan trọng nhất là mình có hạnh phúc, bình yên và an toàn bên người mình yêu hay không?... Nếu thêm cả yếu tố đẹp trai và giàu có thì quá tuyệt vời!

Tôi đang là trụ cột của gia đình. Công việc diễn viên và kinh doanh đều mang lại thu nhập nên hoàn toàn tự chủ về kinh tế và độc lập tài chính.

- Tết năm nay, Hồng Loan có chạy show?

Những năm trước thì có, còn năm nay là không. Tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình. Hy vọng Tết năm nay tôi sẽ có một chuyến du lịch với gia đình.

Mai Phương