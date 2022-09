Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2022 có ngành Y khoa cao nhất với 28,15 điểm (giảm 0,7 điểm so với năm ngoái), kế đến là ngành Răng Hàm Mặt với 27,7 điểm (giảm 0,8 điểm so với năm trước). Ngành thấp nhất là Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hoá 19 điểm (giảm 3,4 điểm so với 2021), đây cũng là ngành điểm chuẩn giảm mạnh nhất trường.

Điểm chuẩn vào ĐH Y Hà Nội năm nay cụ thể như sau:

Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố điểm chuẩn đại học hệ chính quy năm 2022 sau kết quả lọc ảo lần 6 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, điểm chuẩn ngành Y khoa cao nhất với 27,55 điểm, giảm nhẹ so với mức 28,2 điểm của năm 2021; ngành Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) đứng thứ 2 với 26,6 điểm; ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 26,25 điểm.

Điểm các ngành này giảm khoảng 1 - 1,4 điểm so với năm trước.

Điểm chuẩn Đại học Y Dược TPHCM như sau:

Trong khi đó, Trường đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội lấy điểm chuẩn từ 24,25 trở lên. Ngành Y khoa cao nhất với 27,3 điểm, giảm 0,85 so với năm 2021. Ngành lấy điểm cao thứ 2 vẫn là Răng - Hàm - Mặt với điểm chuẩn 26,4 điểm, giảm 1,1 điểm so với mức 27,5 điểm của năm 2021. Ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất là 24,25.

Lý giải nguyên nhân điểm chuẩn ngành giảm nhẹ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội cho biết: “Nhìn một cách tổng thể thì phổ điểm chung khối B năm nay giảm so với năm ngoái do độ khó của đề thi tăng lên và, độ phân loại cao hơn”.

Điều này khiến số lượng thí sinh điểm cao ít đi, ngoài ra lượng hồ sơ nộp vào các trường y năm nay cũng giảm đáng kể, điều này dẫn đến việc điểm chuẩn giảm nhẹ.

“Năm nay số thí sinh đăng ký hồ sơ vào trường ĐH Y Hà Nội thấp hơn năm ngoái, chỉ có hơn 4.000 hồ sơ đăng ký trong khi năm ngoái hơn 10.000 hồ sơ khiến tỷ lệ chọi giảm xuống”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói .

Hoàng Thanh