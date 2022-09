Nhiều trường dự kiến tăng điểm chuẩn, xuất hiện ngành lấy 30 điểm

Điểm chuẩn tăng, có ngành lấy 30

PGS.TS Đặng Thị Thu Hương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nhà trường đã cơ bản xác định được điểm chuẩn. Tuy nhiên, ở 3 ngành đặc biệt thu hút lượng hồ sơ chất lượng tốt là Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ Công chúng vẫn chưa “chốt” phương án cuối cùng.

Theo bà Hương, với nhiều phương thức, tổ hợp tuyển sinh, nhà trường đang cân đối giữa các phương thức, giữa các khối thi để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thí sinh. Với 3 ngành học Hàn Quốc học, Đông phương học, Quan hệ Công chúng, nhà trường đang cân nhắc ở mức điểm chuẩn là 30 hoặc 29,95 với tổ hợp C00.

Với các ngành có tổ hợp C00 khác thì điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 2 điểm. Mức điểm chuẩn 30 có xuất hiện hay không sẽ phụ thuộc vào lần lọc ảo cuối cùng trong sáng nay.

Như vậy, với những ngành lấy điểm chuẩn 30 thì thí sinh đăng ký xét tuyển ngành này bằng tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) dự kiến phải đạt 3 điểm 10 hoặc đạt tổng 27,25 điểm trở lên và có tối đa 2,75 điểm ưu tiên.

Năm ngoái, điểm chuẩn tổ hợp C00 của ngành Hàn Quốc học, Đông phương học và Quan hệ công chúng lần lượt là 30, 29,8 và 29,3.

Ảnh minh họa

Tại Đại học Ngoại thương, hội đồng tuyển sinh của trường đã thông qua phương án trúng tuyển đối với hai phương thức tuyển sinh còn lại bao gồm phương thức sử dụng kết quả thi THPT và phương thức kết hợp giữa kết quả thi THPT và chứng chỉ quốc tế.

Với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT, điểm trúng tuyển của nhóm ngành cao nhất dự kiến là 28,4 và điểm trúng tuyển của ngành cao nhất dự kiến là 28,9. Đây cũng là ngành có số lượng chỉ tiêu lớn nhất của trường với tổng chỉ tiêu là 720. Như vậy, thí sinh phải đạt trung bình 9,63 điểm/môn (chưa tính điểm ưu tiên) mới đỗ vào ngành lấy điểm cao nhất của trường.

Căn cứ trên kế hoạch của Bộ GS&ĐT, Trường Đại học Ngoại thương dự kiến sẽ công bố chính thức điểm trúng tuyển phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT và xét tuyển kết hợp giữa kết quả thi THPT và chứng chỉ quốc tế vào hôm nay 15/9/2022.

Tại Đại học Thủy lợi, TS Trần Khắc Thạc, Phó Trưởng phòng Đào tạo cho biết, dự kiến điểm chuẩn của trường cao hơn từ 1-3 điểm. Trong đó, tập trung tăng tại một số ngành "hot" vào trường thuộc nhóm ngành Kỹ thuật như Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Cơ Điện tử, Điều khiển và tự động hóa... Nhóm Kinh tế có ngành Thương mại điện tử, Logistic và quản lý chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, thông tin mới nhất về dự báo điểm chuẩn, ông Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay giảm từ 0,5 - 1 điểm, tuỳ từng ngành. Ngành cao điểm nhất là Y Đa khoa và không có ngành nào tăng điểm so với năm ngoái.

Theo ông Tú, nguyên nhân là do phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 ở khối B thấp hơn năm ngoái. Tỉ lệ thí sinh đạt điểm từ 27 điểm trở lên và số thí sinh đạt điểm 10 các bài thi giảm. Do đó, điểm trúng tuyển vào trường năm nay giảm so với năm ngoái là không bất thường. Dự kiến chiều 15/9, trường sẽ công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, trước 17 giờ 00 ngày 17/9, các cơ sở giáo dục đại học phải thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1. Vậy nên TS Nguyễn Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội thông tin, dự kiến chiều 16/9 hoặc sáng 17/9, nhà trường công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường và gửi thông báo tới những thí sinh trúng tuyển trong đợt này. “Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, từ nhân sự đến hệ thống đường truyền. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày công bố điểm”, TS Nguyễn Tiến Dũng cho hay.

Năm nay, Đại học Mỏ - Địa chất ứng dụng công nghệ thông vào các khâu tuyển sinh. Nhà trường đang bổ sung, hoàn thiện tính năng cho sinh viên đăng ký ở ký túc xá bằng hình thức trực tuyến. Tới đây, Hội đồng tuyển sinh của trường sẽ họp và thống nhất về điểm chuẩn, thời gian nhập học và cách thức nhập học. Những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển cần lưu ý thời hạn nhập học của nhà trường trên website để không bị mất cơ hội.

Hoàng Thanh