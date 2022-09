Dịch vụ may 'nóng' áo dài tại ngôi chợ lâu đời nhất Đà Nẵng hút khách du lịch

Chợ Hàn là ngôi chợ lâu đời nhất Đà Nẵng. Nơi đây là điểm tham quan, mua sắm nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước khi đến thành phố biển này. Chợ không chỉ là nơi buôn bán hàng hoá, đặc sản Đà Nẵng mà còn nổi tiếng với dịch vụ may áo dài cấp tốc. Cùng với sự quay trở lại của khách du lịch, dịch vụ may áo dài lấy nhanh ở chợ Hàn cũng bắt đầu nhộn nhịp, sôi động trở lại.

Hiện tại chợ Hàn có khoảng 50 quầy vải, 37 quầy may đo với gần 70 thợ may.

Chị Phương- chủ hiệu may Phương Hường cho biết hầu hết khách đặt may áo dài cấp tốc là khách nước ngoài.

“Khách du lịch họ muốn may áo dài truyền thống Việt Nam lấy luôn để mặc đi chơi, làm kỷ niệm vì vậy mà dịch vụ may cấp tốc ra đời. Mỗi một bộ áo dài, thợ may chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn thiện sản phẩm. Tuỳ vào chất liệu vải mà thời gian hoàn thành khác nhau, có những bộ chỉ mất 30 phút, còn chất vải lụa sẽ lâu hơn một chút. Tiền công mỗi bộ chỉ 150.000 đồng. Giá vải thì tuỳ theo chất liệu, mẫu mã, dao động từ 200.000-500.000 đồng”, chị Phương cho hay.

Mỗi ngày chị Phương (chủ quầy may Phương Hường) nhận may khoảng 20 bộ áo dài cho khách du lịch

Theo chị Phương, hiện tại mỗi ngày chị nhận khoảng 20 bộ áo dài cho khách. “So với thời điểm trước dịch Covid-19 thì lượng khách hiện tại không thể bằng nhưng dần quay trở lại ngày một đông hơn, thợ may chúng tôi cũng thấy phấn khởi”, chị Phương nói.

Chị Huỳnh Thị Lan đang cắt may bộ áo dài cho một vị khách Thái Lan

Chị Huỳnh Thị Lan, chủ quầy may Lan chia sẻ, trước đây lượng khách đến đặt may chủ yếu là khách Hàn Quốc, Nhật Bản thì nay có thêm khách từ Thái Lan, Malaysia… Tuy nhiên sau dịch, lượng khách vẫn thất thường, có ngày chị nhận may hơn chục bộ nhưng có những ngày chỉ nhận được vài ba bộ.

Thời gian để hoàn thiện một bộ áo dài truyền thống chỉ mất khoảng 30-60 phút

Để may những bộ áo dài trong thời gian nhanh chóng, các thợ may phải có sự phối hợp, phân công nhau từng công đoạn như người đo, cắt, may, vắt sổ. Áo dài may nhanh không kết cúc mà sử dụng khoá kéo, quần may lưng chun. Còn đường gấp ở mép tà áo cũng đạp bằng máy may. Thời gian đòi hỏi nhanh nhưng tất cả các công đoạn vẫn phải thực hiện cẩn thận, kỹ càng, chất lượng.

“Thời gian hoàn thành một bộ áo dài khá nhanh nên tiền công cũng khá rẻ. Khách chỉ cần bỏ ra từ 350 nghìn đồng là đã có một bộ áo dài truyền thống để mặc ngay tại chỗ”, chị Lan chia sẻ.

Nhóm du khách đến từ Hàn Quốc chọn may áo dài lấy nhanh tại tầng 2 của chợ Hàn

Tiền công may áo dài cấp tốc chỉ 150.000 đồng/bộ. Giá cả phải chăng nên dịch vụ may áo dài được nhiều khách du lịch lựa chọn

Người thợ cẩn thận cắt vải theo số đo. Tuy may nhanh nhưng các công đoạn vẫn phải đảm bảo kỹ lưỡng, chất lượng.

Ngoài may cấp tốc, những chiếc áo dài may sẵn tại chợ Hàn cũng được nhiều khách du lịch chọn mua. Mỗi bộ áo dài tuỳ chất liệu, kiểu dáng có giá dao động từ 250.000 đến 500.000 đồng.

Mẫu vải đa dạng chất liệu, màu sắc để khách lựa chọn

Nhóm khách đến từ Thái Lan tham quan, chọn mua áo dài tại chợ Hàn

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, đến hết tháng7/2022, Đà Nẵng đón hơn 1,8 triệu khách du lịch nội địa và gần 200.000 khách quốc tế, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch Đà Nẵng đang từng bước phục hồi. 10 đường bay quốc tế được nối lại. Trung bình trong tháng 8 có khoảng 22 chuyến bay đến/ngày và 155 chuyến bay đến/tuần.

Diệu Thuỳ