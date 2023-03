Đề xuất 8 mức thu phí sử dụng đường bộ với xe ô tô

Bộ Tài chính vừa có Tờ trình số 22 gửi Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Dự kiến, mức thu phí áp dụng cho xe ô tô (trừ xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an) chia làm 8 nhóm, theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng/tháng đến 1.430.000 đồng/tháng.

Đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an chia làm hai nhóm, trong đó xe ô tô con mức 1.000.000 đồng/năm và xe tải, xe khách là 1.500.000 đồng/năm (phí sử dụng đường bộ nộp cho xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an do ngân sách Nhà nước (NSNN) đảm bảo).

Dự kiến, mức thu phí áp dụng cho xe ô tô chia làm 8 nhóm, theo tải trọng và ghế ngồi của xe, từ 130.000 đồng/tháng đến 1.430.000 đồng/tháng. Ảnh: Đình Hiếu

Về cách tính và thu phí, Bộ Tài chính đề xuất xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an sẽ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nộp phí cho toàn bộ xe ô tô mình quản lý 1 lần/năm. Các xe ô tô còn lại nộp theo chu kỳ đăng kiểm; theo năm dương lịch; theo tháng đối với trường hợp doanh nghiệp có số phí phải nộp từ 30 triệu đồng trở lên.

Cơ quan nhà nước quản lý giao thông đường bộ được để lại 1,2% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Các trung tâm đăng kiểm thu phí nộp về Cục Đăng kiểm Việt Nam (trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thu phí) để Cục Đăng kiểm tổng hợp và khai, nộp phí vào NSNN.

Các trung tâm đăng kiểm được để lại 1,32% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động thu phí. Trường hợp trung tâm đăng kiểm thuộc doanh nghiệp thì tiền phí để lại là doanh thu của trung tâm; trung tâm khai, nộp thuế theo quy định.

Dự thảo nghị định này cũng đề xuất 5 trường hợp miễn phí gồm: xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe phục vụ tang lễ, xe chuyên dùng phục vụ lực lượng quốc phòng, công an.

Theo Bộ Tài chính, kể từ khi áp dụng chính sách thu phí sử dụng đường bộ từ năm 2016 đến nay, tiền phí sử dụng đường bộ thu được hàng năm khoảng 9.000 tỷ đồng, nộp NSNN và dành toàn bộ cho hoạt động bảo trì đường bộ. Ngoài số tiền phí thu được hàng năm, NSNN cấp thêm khoảng 3.000 tỷ đồng cho hoạt động duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ do Nhà nước quản lý. Nhưng số tiền này mới đảm bảo khoảng 40% nhu cầu chi cho hoạt động bảo trì đường bộ.

