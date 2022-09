Đăng clip xe tải chở hàng ẩu gặp nạn, Tiktoker nhận 'gạch đá' vì sự vô tâm

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại tình huống giao thông trên quốc lộ 1A (đoạn cầu vượt An Sương - An Lạc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh) vừa được chia sẻ lên mạng xã hội trưa 13/9/2022 thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, trên tuyến đường có dải phân cách cứng và phân chia làn đường rõ ràng, chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình đi phía sau một chiếc xe đầu kéo.

Trên xe đầu kéo đang chở đầy hàng là những bao tải màu trắng được xếp chồng lên nhau và được chằng buộc bởi những sợi dây.

Điều khiến cư dân mạng chú ý chính là những bao tải hàng ở đuôi xe đầu kéo có dấu hiệu bị nghiêng, sắp đổ ụp xuống đường nhưng tài xế không hề hay biết.

Sau đó chiếc xe di chuyển một đoạn đường dài, những bao tải hàng lật ra khỏi dây buộc rơi xuống đường vỡ bắn tung tóe.

Hàng chục bao tải màu trắng phía đuôi xe bung khỏi dây chằng rơi xuống đường. (Hình ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận của cộng đồng mạng. Cư dân mạng chê trách tài xế xe đầu kéo chở hàng ẩu, không chằng buộc thật kỹ để hàng hóa bung rơi xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng cũng lên án ý thức, sự vô cảm của tài xế xe ô tô có gắn camera hành trình khi sớm thấy dấu hiệu nguy hiểm nhưng lại không tìm cách thông báo cho tài xế xe phía trước.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

"Nhựa PE này mỗi bao quy chuẩn đóng gói 25kg, trung bình mỗi bao từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Chỗ rơi xuống đường đó nhẩm tính thấy tài xế phải đền không ít rồi. Chằng buộc kỹ một chút nữa có phải đỡ mất tiền không";

"Có thể vượt lên báo với tài xế để giúp họ hạn chế thiệt hại và cả giảm nguy cơ tai nạn giao thông chứ";

"Đây là đoạn cầu vượt, xe sau không vượt lên được thì ít ra cũng phải bóp còi, đá đèn cho tài xế họ biết với chứ. Cùng cánh tài xế với nhau mà vô tâm quá";

"Bạn đi sau ích kỷ quá. Chỉ vì kiếm cái clip đăng Tiktok mà nỡ nhìn người khác đi làm không công rồi".

Lam Giang

Clip: MXH