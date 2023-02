Đam mê thần tượng suốt 25 năm, 8X Hà thành làm nên điều không tưởng

Đam mê tuổi học trò

Nửa cuối những năm 90 của thế kỷ trước, trong khi phần lớn bạn bè phát cuồng với các nhóm nhạc như Backstreet Boys, Spice Girls, Boyzone… Đỗ Thu Giang (SN 1986, Hà Nội) lại mê đắm giọng hát và lối trình diễn của những chàng trai nhóm 911.

Tình yêu cô gái Hà thành dành cho 3 chàng trai đến từ Anh nhiều đến mức đi đâu, Giang cũng thể hiện điều này. Trong phòng ngủ, góc học tập Giang dán đầy tranh, ảnh của họ . Các bài hát, bài báo viết về 911 còn được Giang ghi chép, sưu tầm và dán kín 4 cuốn sổ dày.

Đến bây giờ, 25 năm đã trôi qua, 4 cuốn sổ vẫn được Giang giữ và coi như báu vật. Với Giang, đó không chỉ là kỷ niệm tuổi thơ, là những cảm xúc, rung động đầu đời mà còn là nguồn cảm hứng để mỗi khi gặp khó khăn, mệt mỏi, cô lại nhìn vào và mỉm cười bước tiếp.

Giang đến xem show diễn của thần tượng năm 2019 tại Malaysia.



Thấy Giang yêu 911 đến phát cuồng, suốt ngày mở nhạc nghe và mơ tưởng gặp thần tượng, bố mẹ cho rằng vô bổ. Cả gia đình đều nói: “Làm sao mà gặp được, con cứ mơ mộng hão huyền…”.

Nhưng nhóm nhạc lại chính là động lực để Giang học tiếng Anh. Lúc 12, 13 tuổi, mục đích biết tiếng Anh của Giang chỉ là nghe bài hát, đọc các bài báo về nhóm nhạc để hiểu họ hát gì, trả lời phỏng vấn như thế nào.

Tất cả các bài hát của 911, Giang thuộc làu. Những câu, từ tiếng Anh chưa biết, Giang tra từ điển và nhớ thật kỹ. Kết quả, chỉ sau một kỳ học, từ người có điểm số trung bình môn tiếng Anh, Giang vươn lên đạt điểm khá, giỏi.

“Giang nghĩ, không chỉ Giang, nhiều người yêu nhạc quốc tế thời đó cũng trong tình trạng như thế. Các thần tượng quốc tế truyền cho mình động lực học tiếng Anh và khi đã có nguồn năng lượng mạnh mẽ, bản thân làm gì cũng rất hiệu quả. Bây giờ, tiếng Anh giúp ích rất nhiều cho công việc của Giang”, cô nói.

Bức ảnh kỷ niệm với nhóm nhạc mà Giang rất quý.



Biến đam mê thành việc ý nghĩa

Cũng vì đam mê thần tượng, Giang nuôi quyết tâm phải đến Anh, gặp mặt, xem trực tiếp thần tượng của mình biểu diễn ít nhất một lần.

Để làm được điều đó, Giang xác định mục tiêu đi du học. Ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí và được nhận vào làm việc ở một đài truyền hình, Giang vẫn không quên giấc mơ này.

Năm 2010, cô quyết định bỏ lại công việc để sang Anh học tiếp. Ở xứ người được 8 tháng, Giang đã đi gặp thần tượng. Hôm đó, 911 biểu diễn cách nơi Giang sống khá xa. Cô phải mất 2 ngày mới tới nơi. Nhưng khi gặp được thần tượng, Giang xúc động, vỡ òa, mọi mệt mỏi, buồn phiền đều tan biến hết.

Chín năm sau, Giang lại đáp chuyến bay từ Việt Nam đến Malaysia để xem 911 biểu diễn một lần nữa. Vậy nhưng, hồi tháng 8/2022, biết nhóm nhạc đến Việt Nam Giang lại định không đi xem. Cô thu mình vì đang trong giai đoạn down mood (cảm thấy chán nản-nv) với công việc, cuộc sống.

Phải đến khi được bạn khích lệ, Giang mới đến buổi biểu diễn. Không ngờ, thần tượng hơn 20 năm lại giúp tinh thần Giang phấn chấn trở lại. Cô thấy mình trẻ ra. Những kỷ niệm đẹp đẽ của lứa tuổi học trò bỗng chốc ùa về khiến Giang như được tiếp thêm nguồn năng lượng để bứt phá, làm những điều mới mẻ.

Giang khoe với thần tượng bộ sưu tập tranh, ảnh, sổ chép bài hát mà cô đã giữ 25 năm qua khiến nhóm nhạc xúc động.

Giang gặp Lee Brennan tại quán cà phê hồi tháng 8/2022. Trong ảnh, cô tặng thần tượng chiếc bình đựng cà phê.



Sau đó một ngày, Giang “liều” nhắn tin cho cho Lee Brennan – ca sĩ chính của nhóm nhạc 911. Bất ngờ, trong hàng nghìn tin nhắn của fan gửi đến, Lee lại trả lời Giang.

Hai người nói chuyện một hồi lâu. Cuối cùng, Lee nhận lời đi uống cà phê với Giang trước khi nhóm nhạc về nước.

Giang nghĩ, Lee sẽ chỉ dành cho cô khoảng vài chục phút. Không ngờ, Lee ngồi với Giang gần 2 tiếng đồng hồ. Cũng trong buổi nói chuyện hôm ấy, Giang nhận ra, mình đã không lãng phí khoảng thời gian yêu và thần tượng nhóm nhạc này. “Lee rất vui vẻ và lịch sự. Đến muộn 5 phút, anh cũng nhắn tin thông báo, hỏi han”, cô khoe.

Sau buổi gặp, Giang nghĩ, vì Lee đã giữ lời đi uống cà phê nên với những kinh nghiệm đã có trong lĩnh vực media, Giang sẽ đưa 911 trở lại Việt Nam theo một cách đặc biệt, không phải chỉ là một show diễn. Nhưng sau đó, phải mất ròng rã gần 3 tháng thuyết phục, Giang mới có được cái gật đầu của nhóm nhạc này.

“Giang phải làm bảng nghiên cứu thị trường âm nhạc Việt Nam, lập danh sách các ca sĩ phù hợp để 911 cộng tác và thuyết phục nhóm hợp tác cùng ca sĩ Đức Phúc. Bên cạnh đó, việc thuyết phục viết lời Việt và để nhạc sĩ Việt đảm nhiệm phần sản xuất âm nhạc cho MV của 911 cũng rất trường kì…”, Giang chia sẻ.

Giang mê nhóm nhạc từ khi mới 12, 13 tuổi.



Thời gian thuyết phục 911, Giang thường xuyên thức đến 3-4h sáng để làm việc vì họ ở 2 đất nước có múi giờ lệch nhau. Ban ngày Giang lại bận rộn với các đối tác để lên kế hoạch hoàn hảo cho sự trở lại Việt Nam của 911.

“Giang thường trêu các anh là dự án này quá gấp và vất vả nên khi làm xong chắc Giang sẽ già hơn Lee đến 10 tuổi. Tuy nhiên, trong 2 tuần được làm việc trực tiếp, sự vui vẻ, thân thiện, đúng tiến độ của các anh khiến Giang như được trẻ ra”, Giang cười khoe.

Những ngày gần đây, MV của 911 thực hiện cùng ca sĩ Đức Phúc – dự án mà Giang và team dày công góp sức được lan truyền mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ngày lọt top 1 trending YouTube Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Giang thật sự hạnh phúc vì tình yêu và những cố gắng của mình đã góp phần tạo nên một sản phẩm âm nhạc được nhiều người đón nhận.

Giang càng thêm tự hào vì nhóm nhạc mà bố mẹ từng nghĩ cô sẽ không bao giờ có cơ hội gặp trực tiếp nay đã trở thành bạn và đối tác của Giang. Cô có thể cùng các thành viên trong nhóm thoải mái ăn uống, tâm sự chuyện buồn vui. Thậm chí, nhóm nhạc còn mời Giang là đại diện ở toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Nhóm nhạc đã trở thành bạn của Giang. Họ có thể thoải mái chuyện trò với nhau.



Từ câu chuyện của mình, bà mẹ 3 con khẳng định, “khi thích và mong muốn một cái gì đó, chúng ta hoàn toàn có thể làm được”. Bản thân Giang cũng tâm niệm sẽ không cấm các con có bất cứ đam mê, sở thích gì. Bởi biết đâu, những sở thích dù rất nhỏ ấy lại có thể giúp ích cho công việc, cuộc sống của con sau này.

Với những bậc cha mẹ có con đang “đu idol”, Giang cho rằng, không cần phải lo lắng quá. Nếu các bạn trẻ vẫn giữ được thái độ đúng mực, tích cực thì idol có thể còn là nguồn cảm hứng để các bạn phấn đấu và hoàn thiện cuộc sống của mình hơn.

Nhóm nhạc 911 là ký ức một thời của nhiều 8X và 9X Việt Nam. Nhóm nhạc được biết đến với nhiều bản hit như Don't Make Me Wait, How Do You Want Me To Love You, A Little Bit More, Private Number… và đặc biệt là I Do.

Nhóm được thành lập vào năm 1995 tại London (Anh) với 3 thành viên là Simon "Spike" Dawbarn, Lee Brennan và Jimmy Constable.

Vũ Lụa

Ảnh: Nhân vật cung cấp