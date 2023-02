Cựu đặc vụ tố giác vạch trần bê bối mới của FBI

Trang Just the News hôm 23/2 đã cho đăng tải những tiết lộ “động trời” của cựu đặc vụ Steve Friend, người tuyên bố đã có trong tay các báo cáo nội bộ của Văn phòng Trách nhiệm nghề nghiệp thuộc FBI. Ông Friend đã xin nghỉ việc ở FBI sau khi tố giác các động thái lạm dụng quyền tự do dân sự trong cuộc điều tra của cơ quan này về vụ biểu tình bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol ngày 6/1/2021.

Theo ông Friend, các báo cáo kỷ luật từ năm 2017 đến nay của FBI mô tả sự gia tăng lạm dụng rượu và các hành vi tình dục sai trái, phản ánh “ý nghĩ về quyền lợi đã ngấm sâu vào cơ quan”. Ông Friend tin, các đặc vụ FBI ngày nay đang lợi dụng danh tiếng của những người tiền nhiệm.

Ví dụ, một đặc vụ chỉ bị đình chỉ công tác 15 ngày vì không khai báo mối quan hệ tình cảm với một tên tội phạm đang ngồi tù. Một đặc vụ khác bị bắt vì trộm tài sản của bạn gái cũ sau chia tay, cũng chỉ bị đình chỉ công tác 14 ngày. Nhiều mối quan hệ bị cấm giữa cấp trên và cấp dưới cũng được đề cập, với hình phạt phổ biến là đình chỉ làm việc 1 ngày.

Trong số 23 vụ say rượu lái xe, chỉ có 5 vụ dẫn tới việc FBI sa thải nhân viên. Một đặc vụ say rượu và đâm vào xe cảnh sát cũng chỉ bị đình chỉ công tác 60 ngày.

Kết quả kiểm tra nội bộ của FBI cũng hé lộ, thêm 30 đặc vụ để mất hoặc bị trộm súng hoặc quản lý chúng một cách thiếu trách nhiệm. Một đặc vụ đánh con, để lại những vết bầm tím khiến giáo viên của đứa trẻ phải lên tiếng tố cáo, cũng chỉ bị đình làm việc trong 40 ngày.

Tuy nhiên, FBI cũng có các giới hạn. Ví dụ, những đặc vụ có hành vi “đáng bị sa thải ngay lập tức” năm 2017 bao gồm một đặc vụ thú nhận lạm dụng tình dục con gái và cháu gái trong nhiều năm; một đặc vụ khác liên tục đánh cắp bằng chứng ma túy để thỏa mãn cơn nghiện mình và một người đặc vụ cố tình bắn chết 2 con chó của hàng xóm.

FBI từng tạm ngừng công khai các báo cáo kiểm tra nội bộ trong 7 tháng giai đoạn 2021 - 2022, vì lo ngại các “nhân viên bị tổn hại bởi những hành vi sai trái” sẽ cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, cơ quan này cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục công bố chúng. FBI khẳng định, các báo cáo thực sự là bằng chứng cho thấy hệ thống kiểm tra kỷ luận của họ vẫn đang phát huy hiệu quả.

