Nghiện tình dục vì “đập đá”



Anh N.H.L. quê Bố Trạch, Quảng Bình đến Viện sức khoẻ tâm thần khám vì có dấu hiệu hưng phấn hay có hành vi trêu đùa người khác, đặc biệt là các bạn nữ, cáu gắt vô cớ với người nhà, sau đó đi lang thang nhiều ngày không rõ lý do, không ăn uống cùng gia đình, lười vệ sinh cá nhân, đi lại nhón chân, hay ngồi thần người, phải hỏi nhiều lần mới trả lời.

Bệnh nhân được nhập viện với chẩn đoán: Rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng đa chất MDMA, ketamine hay còn gọi đập đá với triệu chứng hỗn hợp.



Được biết, nhiều năm nay, trong ngày bệnh nhân hay có các tưởng tượng, suy nghĩ về tình dục, bệnh nhân có đòi hỏi tình dục cao đối với bạn gái, thường xuyên xem phim khiêu dâm, khi ở một mình bệnh nhân thường thủ dâm thậm chí có ngày thủ dâm tới 5-7 lần.



Những suy nghĩ và việc làm trên nhiều khi gây gián đoạn các hoạt động và công việc trong ngày, bệnh nhân cho biết thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, lo lắng về điều này nhưng chưa từng đi khám để điều trị.



Bệnh nhân đã có người yêu trước đây, bạn gái cũ hay phàn nàn về việc bệnh nhân có nhu cầu tình dục quá cao, cũng như việc xem phim khiêu dâm, từ đó có những xích mích, cãi vã sau đó chia tay. Hiện tại, bệnh nhân đang có người yêu mới khoảng 3 tháng trước vào viện.



Khi vào viện, bác sĩ thấy cảm xúc, hành vi của người bệnh đã ổn định hơn. Tuy nhiên, bệnh nhân không được gặp người yêu khiến trở nên bức bối, luôn có những suy nghĩ và những tưởng tượng tình dục và thèm muốn tình dục.



Bên cạnh điều trị thuốc, bệnh nhân được kết hợp điều trị tâm lý cá nhân với mục đích giúp bệnh nhân nhận thức rõ ràng hơn về triệu chứng của mình và giúp đỡ bệnh nhân cải thiện những sai lệch về tư duy cũng như hành vi liên quan đến tình dục.

Ảnh minh hoạ.





Bác sĩ Bùi Văn Lợi - Phòng điều trị các rối loạn stress và Sức khoẻ tình dục – Viện Sức khoẻ tâm thần, cho biết trong thời gian điều trị tại bệnh viện, H.L nhiều lần cũng tự thủ dâm hoặc chọc ghẹo bệnh nhân nữ cùng phòng. Sau 1 tháng điều trị các triệu chứng, bệnh nhân ít cáu gắt hơn, suy nghĩ về tình dục vẫn còn nhưng giảm hơn trước. Hiện bệnh nhân đã ra viện được 4 ngày.



Ngoài tiền sử sử dụng các chất ảnh hưởng tới tâm thần. Khi bác sĩ trao đổi chia sẻ với bệnh nhân, bệnh nhân mới cho bác sĩ biết về xu hướng tình dục của mình.



Dấu hiệu cuồng dâm



TS BS Nguyễn Thị Phương Mai – Phó Trưởng phòng điều trị các rối loạn stress và Sức khoẻ tình dục – Viện Sức khoẻ tâm thần, cho biết hoạt động tình dục là bản năng. Ở con người ngoài ý nghĩa duy trì nòi giống còn có ý nghĩa chiếm hữu, duy trì mối quan hệ.



Theo tổ chức Y tế thế giới, sức khoẻ tình dục là 1 trạng thái của thể chất, tâm thần và xã hội liên quan đến tình dục. Nó đòi hỏi 1 cách tiếp cận tích cực và tôn trọng đối với các mối quan hệ tình dục, cũng như khả năng có những trải nghiệm tình dục thú vị, an toàn, không bị ép buộc, phân biệt đối xử và bạo lực.



Theo TS Mai, có nhiều tài liệu y học cổ nhắc đến những hành vi tình dục kì dị, bị cho là không phù với thuần phong mỹ tục hoặc đi ngược lại đạo đức con người.



BS Mai cho biết dấu hiệu xu hướng tình dục quá mức ở cả 2 giới, thường cuối tuổi thanh thiếu niên, đầu tuổi thành niên. Phàn nàn về xu hướng tình dục quá mức như một vấn đề riêng.



Người bệnh thường có một biểu hiện dai dẳng về việc không kiểm soát được các xung động hoặc thôi thúc tình dục dữ dội, dẫn đến hành vi tình dục lặp lại, biểu hiện bằng 1 hoặc nhiều điểm sau:



Nhiều bệnh nhân họ tham gia vào hành vi tình dục lặp đi lặp lại đã trở thành trọng tâm trong cuộc sống đến mức bỏ bê sức khoẻ và chăm sóc cá nhân hoặc các sở thích, hoạt động, trách nhiệm khác.



TS Mai cho biết trước đây cuồng dâm thường xem là vấn đề đạo đức nhưng thực chất cuồng dâm là bệnh do ảnh hưởng của thần kinh, tổn thương một số vùng não gây ảnh hưởng rối loạn. Rối loạn này có thể độc lập hoặc đi cùng với triệu chứng tâm thần khác hoặc bệnh nhân có biểu hiện sa sút trí tuệ hoặc do sử dụng thuốc, dùng chất kích thích hay còn gọi “đập đá”.

Những biểu hiện lâm sàng của cuồng dâm đó là người bệnh không kiểm soát được rung động của mình nên lặp đi lặp lại hành vi tình dục, tình dục chiếm thời gian lớn trong cuộc sống của người bệnh. Bệnh nhân cố kiểm soát nhưng không thành công. Chính bệnh nhân cũng cảm thấy đau khổ, mệt mỏi.

Khánh Chi