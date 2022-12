Co giật, mất ý thức chỉ vì viêm xoang

Đau đầu dữ dội, nôn, co giật rồi mất ý thức, được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả nhà bất ngờ khi bà được được chẩn đoán đau đầu do u nhầy to xoang bướm.