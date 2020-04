Sáng nay, Công an phường Phú Hòa đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Châu (28 tuổi, tạm trú thị xã Thuận An, Bình Dương) cho Đội cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) điều tra làm rõ hành vi tống tiền một cô gái trên địa bàn.