Video ghi lại khoảnh khắc vịt tham gia cuộc thi marathon thành phố New York gây bão mạng.

Vịt nổi tiếng tham gia cuộc thi marathon ở New York

Đây là lần thứ 50 cuộc thi marathon New York thường niên diễn ra. Do ảnh hưởng của đại dịch, cuộc thi năm 2020 đã bị hủy bỏ. Phiên bản năm 2021 có số lượng người tham gia giảm hơn so với mọi năm. Theo ban tổ chức, có khoảng 33.000 người tham gia.

Sự xuất hiện của một chú vịt Wrinkle nổi tiếng với 85 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội là một trong những điều đặc biệt tại cuộc thi năm nay. Đây cũng là lần đầu tiên, cuộc thi chứng kiến thí sinh tham gia là một loài động vật.

Một đoạn video quay cảnh vịt chạy marathon đã được chia sẻ trên tài khoản Instagram của riêng nó với hơn 85 nghìn người theo dõi. Đoạn video cho thấy Wrinkle lạch bạch trên phố với đôi giày nhỏ màu đỏ dễ thương.

Nó chạy bên cạnh vận động viên quanh các đường phố ở New York. Không chỉ những người đứng ngoài cổ vũ cho vịt mà vận động viên tham gia cuộc đua cũng nhìn ngắm, nhường đường cho vịt. Con vịt tỏ ra rất thoải mái giữa đám đông ồn ào mà không hề sợ hãi hay hoảng sợ, nó chạy theo đúng đường của cuộc đua.

"Tôi đã chạy marathon New York! Tôi sẽ trở nên tốt hơn vào năm tới! Cảm ơn tất cả những người đã cổ vũ cho tôi!", bài viết trên Instagram chia sẻ.

Không rõ chính xác con vịt đã chạy được bao nhiêu km trên cả quãng đường hay tốc độ trung bình của nó là bao nhiêu, nhưng cư dân mạng xuýt xoa hết lời vì độ dễ thương của nó. Chú vịt Wrinkle đã chạy cùng những người khác trong cuộc thi chạy và được mọi người ủng hộ dù không hoàn thành toàn bộ đường đua.

Đoạn video đã thu về hơn 1,8 triệu lượt xem, 76.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt bình luận. "Thật không thể tin tưởng", "Con vịt không hề sợ hãi ở nơi đông người, thật thú vị", "Đôi giày màu đỏ của nó thật nổi bật, tôi cần biết tên nhãn hiệu giày", cư dân mạng bình luận.

Đây không phải là lần đầu tiên một loài động vật, loài chim tham gia thi chạy thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong cuộc đua marathon. Vài năm trước, cuộc thi bán marathon ở Australia thu hút sự chú ý với sự tham gia của một 'vận động viên' bất thường, đó là một chú chó. Khác với vịt Wrinkle, chú chó đã hoàn thành cuộc đua trong hai giờ rưỡi và nhận được huy chương.

Hoàng Dung (lược dịch)