Cận cảnh viện dưỡng lão đẳng cấp dành cho thú cưng ở Mỹ

Cặp vợ chồng ở New Jersey, Mỹ mở viện dưỡng lão cho thú cưng, tiếp nhận những chú chó từ 7 tuổi trở lên

Viện dưỡng lão Marty's Place dành cho thú cưng ở Mỹ

Tọa lạc tại Thị trấn Upper Freehold, New Jersey, viện dưỡng lão thú cưng phi lợi nhuận Marty's Place là nơi sinh sống của những chú chó khoảng từ 7 tuổi trở nên, những đối tượng cần một nơi để sống qua những năm tháng vàng son cuộc đời.

Marty's Place là cơ sở của vợ chồng bà Doreen Jakubcak ở thị trấn Upper Freehold, New Jersey. Cặp vợ chồng yêu thú cưng cung cấp cho chúng môi trường an toàn, yêu thương và bảo đảm sự an toàn cho những chú chó lớn tuổi không nhà.

Tên của cơ sở viện dưỡng lão thú cưng được đặt theo tên của chú chó săn lớn tuổi Marty, thú cưng mà Jakubcak nhận nuôi đến khi nó qua đời.

Không gian bên trong viện dưỡng lão dành cho thú cưng

Cơ sở có sức chứa tới 40 thành viên, trong một không gian rộng rãi, những chú chó được chăm sóc y tế và nha khoa định kỳ cũng như được tiếp cận với các hoạt động thể chất, tinh thần phù hợp với lứa tuổi, khả năng.

Cặp vợ chồng Jakubcak tỉ mỉ xây dựng đường mòn cho những chú chó chạy bộ, hồ bơi rộng rãi trong nhà, khu vực tắm và chải lông riêng biệt. Ngoài ra còn có một phòng đa năng lớn nơi những thành viên của viện dưỡng lão có thể thư giãn, nghỉ ngơi, giao lưu với các tình nguyện viên.

Tại đây những chú chó được chăm sóc sức khỏe hàng ngày

Những chú chó được gửi đến cơ sở Marty's Place vì nhiều lý do khác nhau như chủ chuyển chỗ ở, chủ gặp khó khăn về tài chình, y tế ... Người sáng lập nên viện dưỡng lão thú cưng muốn thay đổi quan niệm của mọi người về việc nhận nuôi những chú chó lớn tuổi.

Doreen Jakubcak, người sáng lập viện dưỡng lão thú cưng chia sẻ: "Cơ hội cho những chú chó già được nhận nuôi trong một gia đình mới là thấp hơn. Do vậy chúng tôi quyết định xây nhà cho chúng. Bất kể chú chó nào đến với Marty's Place của chúng tôi đều được chăm sóc và trở thành thành viên vĩnh viễn trong ngôi nhà. Nhưng nếu chúng được gia đình nào đó nhận nuôi, chúng tôi vẫn cố gắng tạo cơ hội".

Doreen Jakubcak nghỉ hưu sau khi cống hiến 25 năm trong ngành công nghệ. Bà quyết định mở viện dưỡng lão cho thú cưng và tự hào tuyên bố đây là 'sự nghiệp thứ hai' của bà.

Khoảng 40 chú chó sinh sống ở viện dưỡng lão dành cho thú cưng

Bên trong viện dưỡng lãodành cho thú cưng có bể bơi đẳng cấp

Rennie Rankin, một tình nguyện viên tại viện dưỡng lão cho thú cưng chia sẻ: "Mọi người không nhận ra việc nhận nuôi một chú chó già hữu ích như thế nào. Chúng thấu hiểu và sẽ dành cho bạn tình yêu vô bờ cho đến lúc chết".

Marty's Place thành lập năm 2015, tồn tại và phát triển nhờ các khoản đóng góp và tài trợ từ nhiều nơi trong nước.

HD (lược dịch)