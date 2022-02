Một người yêu mèo ở California đã dành vài thập kỷ và hơn 100.000 USD để biến ngôi nhà của mình thành nơi tuyệt vời dành cho mèo.

House of Nekko là một ngôi nhà rộng 278 mét vuông nằm ngay phía bắc Santa Barbara. Nhìn từ bên ngoài trông khá bình thường, ít ai biết rằng đây có lẽ là ngôi nhà mèo tuyệt vời nhất thế giới.

Tròn mắt với căn nhà độc nhất vô nhị dành riêng cho mèo

Với hơn 300 mét đường đi bộ, 15 mét đường hầm, 8 cây cầu, các điểm kiếm ăn cá nhân treo lơ lửng trên tường, bánh xe khổng lồ và trụ cào lớn, House of Nekko không giống bất kỳ ngôi nhà nào từng được biết đến từ trước đến nay.

Năm 1998, Peter Cohen vừa là một nhà thầu vừa có năng khiếu nghệ thuật, đã quyết định mua ngôi nhà ở Santa Barbara. Ông lên ý tưởng sửa chữa nó thành nơi đặc biệt để bán kiếm lời.

Điều mà anh ta không ngờ đến là tài sản lại gắn với hai con mèo có tên là The Black One và The Grey One. Peter Cohen yêu chúng và ông tiếp tục trang trí, biến hoá ngôi nhà trong vài thập kỷ.

Sau khi con mèo The Black One qua đời vì bị tai nạn giao thông, Peter quyết định nhận nuôi thêm một bầy mèo để tiếp tục sinh sống trong căn nhà đặc biệt.

Gia đình mèo của Peter phát triển ổn định trong những năm qua, hiện tại ông có 24 con mèo sống trong căn nhà House of Nekko. Peter thường nhận nuôi những con vật mà hầu hết mọi người đều tránh như mèo đen, mèo cực kỳ nhút nhát.

Petter Cohen lấy cảm hứng để tạo ra ngôi nhà mèo từ một cuốn sách mà ông đọc năm 1995, có tên 'Ngôi nhà mèo' của Bob Walker. Peter làm theo công thức tương tự, biến sàn catwalk trở thành yếu tố chính trong nhà của mình vì mèo rất thích chúng. Bên cạnh đó, Peter tích hợp đường hầm kết nối tất cả các phòng, trụ cào và tất cả những thứ khác mà mèo yêu thích.

Peter cho biết: "Tôi trải qua cảm giác như sống giữa thế giới mèo, luôn có những con mèo xung quanh tôi. Nếu bạn đặt một con mèo trong căn phòng, nó sẽ tự nhiên đi đến điểm cao nhất trong phòng. Chúng thích leo trèo, rất ngịch ngợm, vui vẻ. Tôi cảm thấy giảm bớt căng thẳng khi chơi cùng với mèo. Tôi thích nghệ thuật, sáng tạo trong căn nhà như những tác phẩm điêu khắc sống. Những con mèo chắc chắn thích chúng và cảm thấy thoải mái khi sống trong không gian này".

Petter Cohen đã rất tỉ mỉ trong từng chi tiết với công trình đầy thú vị này. Bản thân ông đã dành rất nhiều thời gian, tiền bạc để nghĩ về những chú mèo và tìm cách để chúng có thể sống thoải mái trong căn nhà của mình. Đó không chỉ đơn thuần là nhà dành cho mèo, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời.

Mặc 90 cái áo phông tham gia cuộc thi chạy marathon ở Mỹ Một vận động viên chạy marathon ở Alberta đã đạt được Kỷ lục Guinness Thế giới bằng cách mặc 90 chiếc áo phông khi tham gia cuộc thi.

Hoàng Dung (lược dịch)