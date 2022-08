Những vườn nho đáng đến thăm nhất tại châu Á

Dưới đây là một số vườn nho tuyệt đẹp ở châu Á để thêm vào danh sách phải ghé thăm của bạn.

Vườn nho Ayutthaya, Myanmar

Năm 1999, Bert Morsbach và một số bạn bè của ông đã tạo nên vườn nho đầu tiên của đất nước gần Taunggyi để chế biến rượu vang theo phong cách phương Tây. Ở độ cao 1.200 mét ở phía Nam Bang Shan, khu vực này là địa điểm thích hợp nhất để tạo thành một vườn nho với đặc điểm lý tưởng, kết cấu đất và khí hậu ấm áp.

Tuy nhiên, điều khiến nơi đây trở thành một điểm thu hút khách du lịch không chỉ là các loại rượu đặc trưng của Vườn nho Aythaya và nghề nấu rượu mà còn là vị trí địa lý của nó. Bang Shan là một phần của phía Nam dãy Himalaya, và vườn nho cách Hồ Inle 30 phút lái xe.

Ngoài việc tham quan địa điểm, hay chiêu đãi bản thân một số món ăn địa phương chính thống được chế biến từ nguyên liệu cây nhà lá vườn tại Nhà hàng Sunset WineGarden hoặc Nhà hàng Pavilion. Tầm nhìn ra phong cảnh tuyệt đẹp của Taunggyi có thể khiến bạn liên tưởng đến vùng Tuscany của Italy vào lúc hoàng hôn. Tại đây cũng được biết đến với các món ăn châu Âu, khi kết hợp với rượu vang phù hợp, sẽ làm cho bữa ăn của bạn trở nên xa hoa.

GranMonte, Thái Lan

“GranMonte” có nghĩa là “núi lớn” - cái tên được lấy cảm hứng từ dãy núi Khao Yai hùng vĩ. Nổi tiếng về sản xuất rượu vang Thái Lan và các loại rượu khác, GranMonte rộng 12 ha từng là cánh đồng ngô và đồn điền điều. Niềm đam mê sản xuất rượu của Visooth Lohitnavy đã thôi thúc ông nghiên cứu về các loại cây nho và loại đất phù hợp với Vitis vinifera. Cuối cùng, ông đã biến khu đất thành một liên doanh kinh doanh vào năm 1999.

Nằm ở Thung lũng Asoke gần Công viên Quốc gia Khao Yai, GranMonte cao hơn mực nước biển 350 mét và cách Bangkok khoảng 160 km. Nhà máy rượu ở đây, được thành lập vào năm 2009, sản xuất Syrah, Cabernet Sauvignon, Chenin Blanc, Viognier, Semillon, Verdelho, Durif và Grenache. Các thành phần cần thiết trong khu đất và các kỹ thuật sản xuất rượu sáng tạo được sử dụng để mang lại hương vị tốt nhất cho rượu. Nhờ những biện pháp như vậy, rượu vang tại GranMonte được mệnh danh là “trái cây ngon nhất của đất Thái được đóng chai”.

Vườn nho & nhà máy rượu Red Mountain Estate, Myanmar

Khu đất rộng 74,8 ha tạo nên Red Mountain Estate tuyệt đẹp, nằm trên bờ hồ Inle ở phía Nam Bang Shan. Tại đây đã làm ra những loại rượu ngon nhất ở Myanmar từ nho trồng tại địa phương.

Khách du lịch bị thu hút bởi vị trí đẹp như tranh vẽ này, nơi có tầm nhìn bao quát ra những vườn nho nhìn ra Hồ Inle, nhà máy rượu và ngôi làng Taung Chay sôi động. Bạn có thể chứng kiến ​​tất cả những điều này với cảnh hoàng hôn êm đềm tại Nhà hàng Red Mountain nổi tiếng, nơi phục vụ các món ăn ngon của phương Tây và địa phương có thể tổ chức cả những buổi họp mặt lớn và nhỏ.

Đặc biệt, tại đây có thể thưởng thức món ăn cay của địa phương với một số loại Sauvignon Blanc, Muscat Petit Grain, Chardonnay, Shiraz, Pinot Noir, Tempranillo, Carignan, Petit Verdot và Cabernet Sauvignon được làm từ nho chất lượng cao.

Hatten Wines, Indonesia

Được thành lập vào năm 1994 bởi Ida Bagus Rai Budarsa, nhà máy rượu này có một loạt các loại rượu vang đã từng đoạt giải thưởng. Đây là những loại nho chất lượng tốt nhất được biết đến trên toàn cầu trên vùng đất phía Bắc Bali.

Ngoài ra, Bali với các thửa ruộng bậc thang, rừng rậm, núi non, bãi biển và các đặc điểm địa hình khác được biết đến là nơi thu hút khách du lịch từ những nơi xa nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đối với những người muốn thư giãn với rượu vang hảo hạng và đồ ăn địa phương cay nồng giữa vẻ thanh bình của những ngọn núi và những vườn nho xanh, thì Hatten Wines chính là nơi dành cho bạn.

Vườn nho Sula, Ấn Độ

Năm 1996, Rajeev Samant thành lập Sula Vineyards. Cái tên được lấy cảm hứng từ tên của mẹ ông “Sulabha” và thể hiện di sản sang trọng của nghề sản xuất rượu vang tại một trong những vườn nho tốt nhất ở châu Á.

Khu vườn nằm ở Nashik và thường được gọi là “Thung lũng Napa của Ấn Độ” với diện tích hơn 1.214 ha, bao gồm hai khu nghỉ kiểu boutique sang trọng có tên The Source at Sula và Beyond by Sula.

Bạn có thể nếm thử các loại rượu khác nhau tại vườn nho Sula - nơi phục vụ như một điểm dã ngoại và tổ chức các buổi thử rượu, tham quan nhà máy rượu và các lựa chọn ăn uống cho người sành ăn.

Château Mercian, Nhật Bản

Trong khi Nhật Bản có thể được biết đến nhiều nhất với rượu sake và rượu whisky, đất nước này là quê hương của nhiều nhà máy rượu vang và koshu, một loại nho đặc trưng bản địa của Nhật Bản. Koshu được trồng dọc theo các vùng núi của khu vực và là sản phẩm hoàn hảo để làm ra các loại rượu vang thơm ngon. Điều này đưa chúng ta đến với một trong những tên tuổi tiên phong trong ngành công nghiệp rượu vang Nhật Bản, nơi đã nuôi dưỡng Koshu cho những loại rượu ngon nhất - Château Mercian.

Nguồn gốc của Château Mercian có thể bắt nguồn từ Dai-Nihon Yamanashi Budoshu Gaisha, công ty rượu tư nhân đầu tiên của Nhật Bản được thành lập vào năm 1877. Vài năm sau, họ cho ra mắt 'Mercian', đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế trong nhiều năm và trở thành một công ty được công nhận trên toàn cầu.

Thung lũng gió mùa, Thái Lan

Được thành lập bởi Chalerm Yoovidhya vào năm 2001, vườn nho đầu tiên được thiết lập tại Tab Kwang, vùng trồng nho truyền thống của Thái Lan. Những khu rừng và công viên quốc gia xung quanh làm cho bầu không khí của Tab Kwang thuận lợi cho việc trồng nho chất lượng cao cho Shiraz sang trọng. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong 3 địa điểm ở Thái Lan nơi Monsoon Valley Wines trồng nho. Những nơi khác là Vườn nho Thung lũng Gió mùa ở Hua Hin và Vườn nho Chiang Mai. Nơi lớn nhất trong số đó là Đồi Hua Hin, rộng 110 ha.

Công ty rượu tiên phong Changyu, Trung Quốc

Trung Quốc là một trong những quốc gia tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới và là một trong những quốc gia sản xuất rượu lớn nhất. Nhà sản xuất rượu vang lớn nhất và lâu đời nhất của quốc gia, Changyu, sở hữu khoảng 35.000 ha vườn nho ở các vùng sản xuất rượu vang tốt nhất Trung Quốc như Yinjiang, Liêu Ninh, bán đảo Penglai và Ningxia.

Những người yêu thích rượu vang có thể tham quan tám lâu đài khác nhau của Changyu, bao gồm Yantai Chateau Changyu-Castel theo phong cách Châu Âu, lấy cảm hứng từ Bordeaux, được xây dựng vào năm 2002 bởi Changyu Pioneer và Công ty Castel của Pháp.

Tại đây, vườn nho được trồng chủ yếu là Cabernet Gernischt, một giống nho có màu đỏ tương tự như Cabernet Franc.

Thung lũng Beqaa, Lebanon

Bạn có biết Lebanon là một trong những quốc gia sản xuất rượu vang lâu đời nhất trên thế giới? Đối với những người yêu thích rượu vang, Thung lũng Beqaa là nơi phải đến vì đây là quê hương của các loại rượu vang chính của Lebanon.

Bắt đầu với chuyến tham quan và nếm rượu tại Château Ksara, một trong những nhà máy rượu lâu đời nhất ở Lebanon nổi tiếng với việc sản xuất rượu vang đỏ đầu tiên của đất nước. Hãy nhớ dừng chân tại IXSIR để kết hợp rượu vang của nó với các món ăn ngon của Lebanon và đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp của những ngọn núi.

Hạ Thảo (lược dịch)