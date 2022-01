Khám phá điều đặc biệt bên trong túi của kangaroo mẹ

Hình ảnh những chú kangaroo con thường xuyên ở trong chiếc túi ở đằng trước của kangaroo mẹ khá quen thuộc, chiếc túi bảo vệ và nuôi dưỡng con nhỏ. Những con kangragoo mẹ tiết ra hợp chất dinh dưỡng bên trong chiếc túi với cơ chế đặc biệt.

Mặc dù nhiều loài thú có túi nuôi con non của chúng trong túi như opossum, quỷ Tasmania và thậm chí cả gấu túi, nhưng kangaroo chắc chắn là loài đặc trưng, quen thuộc với nhiều người hơn cả. Vậy bên trong chiếc túi của kangaroo sẽ như thế nào?

Điều đặc biệt bên trong túi của kangaroo mẹ

Nhìn bên ngoài, chiếc túi của kangaroo trông giống như một chiếc đai nâng đỡ em bé chứ không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, cấu tạo của nó phức tạp và chức năng tiết sữa đặc biệt của túi.

Rick Schwartz, giám sát viên chăm sóc động vật và là phát ngôn viên quốc gia của Sở thú San Diego cho biết chiếc túi của kangaroo giống như một chiếc áo hoodie mặc ngược. Phần mũ của áo là túi và dây rút là các cơ của mẹ để đóng và mở nó. Schwartz cho biết: “Chiếc túi sẽ mở ra một chút nếu kangaroo mẹ muốn".

Bên trong chiếc túi là kết cấu của da chuột túi, nhưng không có lông. Schwartz nói rằng nó mềm và có thể so sánh với da ở bên trong cổ tay của một người. Bên trong túi rất ấm, tương đương với nhiệt độ cơ thể của mẹ khoảng 40,5 độ C. Do vậy, kangaroo con có thể bị đổ mồ hôi khi ở trong đó.

Túi chứa bốn núm vú hoặc ống dẫn sữa. Khi một con kangaroo mẹ sinh con sau 32 hoặc 33 ngày mang thai, con của nó còn rất nhỏ, chưa phát triển. Nó chỉ nhỏ bằng một con sứa, nặng chưa đầy một gram.

Kangaroo cái có thể sinh tới 4 con trong vòng một năm hoặc lâu hơn chỉ từ một lần giao phối. Cô ấy có thể sinh một con, sau đó cơ thể sẽ trì hoãn việc cấy phôi tiếp theo cho đến khi con đầu tiên được vài tháng tuổi và dành thời gian ở bên ngoài túi. Điều đặc biệt bên trong chiếc túi là những núm vú tự điều chỉnh tiết ra chất dinh dưỡng phù hợp với độ tuổi của kangaroo con.

Rick Schwartz cho biết: "Cơ thể của kangaroo mẹ có cấu tạo đặc biệt, một bên núm vú tạo ra loại chất dinh dưỡng sữa phù hợp cho trẻ 8 tháng tuổi và núm vú còn lại có thể tạo ra chất dinh dưỡng thích hợp cho trẻ sơ sinh".

Schwartz cho biết kangaroo con ở trong túi khoảng 4 tháng rưỡi đến 5 tháng trước khi trồi lên, và sau đó nó bắt đầu khám phá thế giới xung quanh.

Trong vài tháng tiếp theo, nó bắt đầu khám phá xa hơn và trong thời gian dài hơn. Kangaroo con cai sữa từ 10 đến 12 tháng, tại thời điểm đó, nó không còn chui vào túi nữa.

Trong suốt quá trình nuôi con trong túi, kangaroo mẹ cần phải thực hiện một số công việc dọn dẹp. Để làm sạch túi, con mẹ phải cúi cả đầu vào nhìn trong túi và dùng lưỡi để loại bỏ bụi bẩn.

Hoàng Dung (lược dịch)