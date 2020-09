Khám phá cuộc sống ở nơi âm 50 độ C đến lông mi cũng đóng băng

Bạn đã bao giờ chứng kiến những gì xảy ra ở nơi có nhiệt độ âm 50 độ C chưa Oymyakon ở Yakutia thuộc Nga vốn được biết đến là ngôi làng lạnh nhất hành tinh, nhiệt độ trung bình vào những tháng mùa đông là âm 50 độ C.

Tuy nhiên, có những khoảng thời gian cái lạnh đã phá vỡ mọi kỷ lục khi nhiệt độ giảm sâu xuống âm 68 độ C.

Theo Russia Beyond, không giống như Nam Cực, ở Yakutia người dân sống quanh năm bất chấp giá lạnh. Có hai ngôi làng thường xuyên cạnh tranh nhau giữ vị trí lạnh nhất thế giới là làng Oymyakon với 500 dân cư và thị trấn Verkhoyansk chỉ hơn 1.100 cư dân. Nhiệt độ của hai nơi chỉ chênh lệch nhau khoảng 0,1 độ C.

Khắp nơi phủ đầy băng tuyết ở khu vực nhiệt độ âm 50 độ C

Năm 1892, nhiệt độ ở Verkhoyansk được ghi nhận là âm 67,6 độ C, trong khi vào năm 1933, nhiệt kế của Oymyakon cho thấy là âm 67,7 độ C. Tuy nhiên, theo dữ liệu không chính thức từ các nhà khí tượng học khác, nhiệt độ Oymyakon từng giảm xuống mức âm 71,2 độ C vào năm 1926.

Ở đây thời tiết rất lạnh, sương giá đến nhanh. Vào tháng 8, nhiệt độ ngoài trời có thể là 30 độ C nhưng đến tháng 9, nó đã dưới 0 độ C. Từ tháng 11 đến tháng 2, nhiệt độ trung bình là âm 45 độ C.

Điều thú vị là, theo ngôn ngữ của người Evens, người Yakut bản địa thì Oymyakon có nghĩa là "không bao giờ đóng băng".

Yakutia là quê hương của những dân tộc săn bắn hái lượm và chăn dắt tuần lộc như người Evens, người Yakut. Di cư từ khu vực xung quanh hồ Baikal, người Yakut lần đầu tiên định cư bên dòng sông Lena vào khoảng thế kỷ 9 và 16.

Khách du lịch tắm ở nơi âm 50 độ C đến lông mi cũng đóng băng

Khách du lịch đến khu vực này rất thích trải nghiệm tắm tuyết. Trong khi nhiệt độ giảm sâu, băng giá khắp nơi vẫn có nhiều người thử thách bản thân bằng cách tắm giá lạnh. Do vị trí địa lý xa xôi nên Yakutia có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên hoang sơ, chưa từng được khám phá.

HD (lược dịch)