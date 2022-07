Những trải nghiệm hè cực đã không thể bỏ qua tại hệ thống công viên Sun World

Đến với công viên giải trí của Sun World từ Bắc đến Nam, du khách không chỉ nhận những ưu đãi cực hấp dẫn, mà còn thỏa sức tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng, vui chơi thả ga với những 'siêu phẩm' được ra mắt trong hè này.

Là "tâm chấn" hội hè, Đà Nẵng có nhiều sự kiện hấp dẫn đang chờ đón du khách. Những màn trình diễn sôi động, vũ điệu khỏe khoắn của các vũ công quốc tế đang hâm nóng bầu không khí của lễ hội B'estival Ẩm thực và Bia diễn ra từ nay đến hết tháng 8/2022 tại Sun World Bà Nà Hills, Đà Nẵng.

Sun World Bà Nà Hills cũng “chiêu đãi” du khách bằng show diễn nghệ thuật đẳng cấp “Trận chiến ở Vương quốc Mặt trăng” hay loạt sản phẩm mới như Thác thần Mặt trời, Vương Quốc Mặt Trăng, tàu hỏa leo núi số 2 hay rạp chiếu phim Airship độc đáo. Đặc biệt, Sun World Bà Nà Hills tung combo Ba Na By Night giá chỉ 700.000 đồng/người lớn và 520.000 đồng/trẻ em, đã bao gồm xe bus 2 chiều đưa đón từ trung tâm Đà Nẵng đến Bà Nà và tiệc buffet tối.

Công viên châu Á sẽ “đốt cháy" Đà Nẵng với Đại nhạc hội “Take me to the Sun” cùng màn trình diễn pháo hoa hoành tráng vào tối 9/7; Đêm nhạc điện tử EDM quốc tế trong tháng 8, hay màn diễn độc đáo với những loài chim quý hiếm tại "Vũ điệu chim trời".

Asia Park đang miễn phí vé vào cửa và ưu đãi gói trải nghiệm 200.000 đồng/người lớn; 100.000 đồng/trẻ em; vé vòng quay Sun Wheel: 100.000 đồng/người lớn; 50.000 đồng/trẻ em. Trẻ em cho dưới 1m được miễn phí.

Tại Quảng Ninh từ tháng 6 đến tháng 8, Carnival hè rực rỡ ở Sun World Ha Long sẽ khuấy động mùa hè bằng những màn diễu hành đầy sắc màu của các vũ công samba, màn trình diễn sôi động của các dancer Brazil, band trống Ukraine và các nghệ sĩ cà kheo hoạt náo.

Chưa hết, Sun World Ha Long còn đưa du khách viễn du tới xứ sở Phù Tang qua màn trình diễn múa truyền thống Yosakoi, trống Taiko giữa không gian tạo hình núi Phú Sĩ độc đáo ở Khu đồi Huyền bí.

Dịp này, Sun World Ha Long có nhiều ưu đãi giá vé: Combo 2 trong 1 chỉ 500.000đ cho vé vào 2 công viên bất kỳ. Combo all in one chỉ 600.000đ trải nghiệm trọn gói 2 công viên cùng Khu đồi huyền bí và cáp treo Nữ Hoàng (áp dụng tới hết 31/07); Combo Giá vé vào cổng công viên Rồng + Buffet phục vụ bữa trưa có chỉ giá 500.000đ.

Tại Sapa, Sun World Fansipan Legend là điểm đến "miễn nhiễm" với nắng nóng thiêu đốt của mùa hè với nhiệt độ chỉ từ 6-12 độ C. Từ "Nóc nhà Đông Dương", du khách được chiêm ngắm khung cảnh hùng vỹ của dãy Hoàng Liên Sơn, hay ráng chiều nhuộm vàng biển mây khi hoàng hôn...

Mùa hè cũng được xem là thời điểm đẹp nhất để đến với Fansipan, khi ngàn sắc hoa hồng, rum, hướng dương, cẩm tú cầu, thu hải đường... bung nở rực rỡ. Vùng đất cũng xứng danh "thiên đường nghỉ hè" của mọi gia đình khi mang đến bữa tiệc ẩm thực chuẩn Tây Bắc ở nhà hàng Vân Sam với thịt lợn Tả Van, lợn bản, cá suối, rau rừng... và nhiều món Á, Âu hấp dẫn khác.

Đến với Phú Quốc, “ngôi sao sáng” cho mùa du lịch hè, đừng quên ghé thăm Sun World Phu Quoc, nơi du khách được trải qua mọi cung bậc cảm xúc, từ sảng khoái trong làn bể bơi mát lạnh ở công viên Aquatopia đến phấn khích khi trải nghiệm trò chơi mạo hiểm tàu siêu tốc bằng gỗ Mộc Xà Thịnh Nộ và thỏa mãn với thế giới ẩm thực đầy hương vị tại nhà hàng buffet.

Hoàng hôn buông xuống cũng là khoảng thời gian cực chill khi du khách thưởng thức ly cocktail mát lạnh, khẽ nhún nhảy theo vũ điệu say mê của những vũ công Mỹ Latinh với combo Đêm Thiên Đường. Combo có giá chỉ 700.000 đồng một người lớn và 350.000 đồng/trẻ em, gồm vé cáp treo, tiệc buffet tối.

Nếu miền Bắc có "điểm trốn nóng" Fansipan thì Nam Bộ cũng có một "nóc nhà" với thiên nhiên hữu tình, không khí mát mẻ mang tên núi Bà Đen, Tây Ninh. Chuyến hành hương về với sơn linh hùng vỹ càng ý nghĩa hơn khi du khách được thăm phòng trưng bày Xá Lợi hay trưng bày Nghệ thuật Phật Giáo…

Nhà ga đi cáp treo gây ấn tượng với nét kiến trúc tâm linh đặc trưng phương Đông và phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển. Từ đỉnh núi, thu vào tầm mắt là biển mây phiêu bồng hay cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt, từ 10/6 đến 31/8/2022, Sun World Ba Den Mountain giảm giá 50.000 đồng vé cáp treo đối với khách ngoại tỉnh.

Tai Cát Bà, đường đến “đảo Ngọc" của Hải Phòng thoải mái, thuận tiện hơn bao giờ hết với tuyến cáp treo xuyên biển của Sun World Cat Ba. Tuyến cáp mở ra khung cảnh mới lạ với vùng biển xanh ngọc, những hòn đảo và thảm thực vật mướt mát. Nhà ga của tuyến cáp treo cũng trở thành điểm check-in cực hot của giới trẻ. Du khách đừng quên nắm bắt xu hướng hè này khi giá vé cáp treo đang giảm chỉ còn 100.000 đồng/người tới cuối năm.

Phạm Trang