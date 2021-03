Nam Phú Quốc và 12 mùa lễ hội cuồng say

Thêm chất nghệ thuật cho Phú Quốc

Cuối tuần qua, lần đầu tiên Nam Phú Quốc trở thành sàn diễn của show thời trang Fashion Voyage #3 hoành tráng, hội tụ những tên tuổi hàng đầu của đạo diễn Long Kan.

Street Show vô cùng ấn tượng tại Fashion Voyage #3.

Giới mộ điệu được dịp mãn nhãn trước những BST thời trang mới nhất của NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Võ Công Khanh, NTK Lê Thanh Hòa… Những chiếc váy dạo phố, đầm dạ hội hay bộ cánh oversize trẻ trung… đều được khơi nguồn cảm hứng từ thiên nhiên tuyệt mỹ của Nam Phú Quốc và kiến trúc Địa Trung Hải ấn tượng của Sun Premier Village Primavera. Đó là hình ảnh vệt nắng chiều phản chiếu lấp loáng dưới mặt nước biển lam ngọc bờ Tây Nam Phú Quốc, sự chuyển màu diệu kỳ của sắc hoàng hôn nơi đây, tháp đồng hồ màu đỏ gạch cao 75m – biểu tượng mới của TP Phú Quốc, các boutique – house hướng biển rực rỡ sắc màu, hay những bức tường giả cổ nhờ kỹ thuật sơn theming kỳ công qua bàn tay 600 hoạ sĩ.

Sự hòa quyện hoàn hảo giữa thời trang và kiến trúc trên 2 sàn runway có một không hai: Sân khấu vô cực với background là đại dương bao la và sân khấu trên con phố mang màu sắc Địa Trung Hải đã khơi nguồn cảm xúc mà không thứ ngôn ngữ nào diễn tả được. “Mình muốn tận dụng cơ hội để kể lại những câu chuyện và những trải nghiệm về thời trang và du lịch của mình tại thị trấn Địa Trung Hải vô cùng đẹp và hữu tình của Sun Group. Mình tin rằng bất kì ai tới đây cũng sẽ có những cảm xúc rất thăng hoa như những gì mình trải nghiệm ở thời điểm này”, Á Hậu Phương Anh chia sẻ khi được trở thành một phần của chuyến viễn du thời trang.

Sàn catwalk vô cực đầy cảm hứng tại tổ hợp Central Village.

Cũng như á hậu Phương Anh, người mẫu Thanh Hằng, hoa hậu Kỳ Duyên, hoa hậu Đỗ Thị Hà… cùng toàn bộ khách mời là nhà thiết kế, ca sỹ, người nổi tiếng, doanh nhân… đã cùng nhau bước vào một thế giới thời trang huyền ảo mà bất kỳ ai cũng mong một lần được trải nghiệm.

Fashion Voyage #3 của đạo diễn Long Kan mở đầu cho vô số những trải nghiệm hấp dẫn chờ đón du khách khi tới Nam Phú Quốc năm 2021. Ngay trong tháng 4, tháng chào hè rực rỡ, vùng đất Nam đảo lại tiếp tục đón chào sắc màu mới với sự kiện ẩm thực lớn trên bãi biển đẹp nhất hành tinh. Tiếp đó, là các sự kiện khám phá kiến trúc Việt, trải nghiệm phong cách sống Địa Trung Hải, du hành tới vùng đất của tỷ phú… Và suốt cả năm 2021, 12 mùa lễ hội sẽ tiếp nối, đem đến một sức sống mới mẻ, hấp dẫn chưa từng thấy cho Nam đảo.

Tận hưởng Nam Phú Quốc 2021 triệu niềm vui

Như một phần không thể tách rời của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, Sun Group tiếp tục ra mắt các công trình biểu tượng đẳng cấp mới như show trình diễn sử dụng công nghệ âm thanh, ánh sáng, biểu diễn hiện đại bậc nhất Vortex tại sân khấu “vũ trụ” trên mặt nước - công trình Cầu Hôn. Nơi được kỳ vọng như Cầu Vàng “một trong 10 kì quan mới của thế giới” cùng khu phố đi bộ với vô số nhà hàng ẩm thực trứ danh, những quán café chuẩn gout cùng những bar, pub sôi động tới khuya nồng nhiệt đón chào du khách.

Thế giới lễ hội sôi động sẽ diễn ra tại các công trình kiến trúc đẳng cấp ở Nam Phú Quốc.

Đồng thời, tổ hợp giải trí Sun World Hon Thom Natura Park tại bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng mang tới những sự kiện náo nhiệt như lễ hội hoa xuân, hoạt náo Hawaii, ưu đãi mùa hè… đưa du khách đến với thế giới giải trí 360 độ bất tận.

Trong thời gian ngắn tới đây, tổ hợp nhà hàng, quán bar, pub do đơn vị quốc tế Teatro vận hành cùng nhà hàng Draft Beer, nhà hàng hải sản tươi sống À La Carte, nhà hàng Nhật Bản sát biển… tại Sun Premier Vilage Primavera chính thức hoạt động sẽ bổ sung thêm lựa chọn ẩm thực cao cấp cho Nam đảo. Không lâu nữa thôi, khi khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, tổ hợp nhà cao tầng biểu tượng Sun Grand City Hillside Residence, các con phố mua sắm Châu Âu sầm uất Melodia bắt đầu vận hành - hệ thống tiện ích sang trọng của Nam đảo sẽ hoàn thiện, đưa Nam đảo sang giai đoạn phát triển mới.

Nam Phú Quốc năm 2021 sẽ bừng sáng với 12 mùa lễ hội cuồng say.

Như chủ tịch thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng nhận định: “Sự đầu tư, sự có mặt của các tập đoàn, trong đó có Tập đoàn Sun Group đã làm thay đổi rõ nét Phú Quốc, đặc biệt là phía Nam đảo. Tất cả các giải pháp đó sẽ tăng thời gian lưu trú của khách du lịch từ 3-4 ngày. Song song đó là chi tiêu của khách du lịch cũng tăng từ 2-3 lần trong thời gian nghỉ dưỡng tại Phú Quốc”.

Bước sang giai đoạn phát triển 5 năm tiếp theo này, Nam đảo đã được khoác chiếc áo mới tăng tốc bứt phá. Những công trình sẽ lần lượt được bàn giao đưa vào vận hành, cuộc sống mới an cư – kinh doanh – nghỉ dưỡng sẽ được hiện thực hóa, chuỗi lễ hội, sự kiện và hoạt động kinh doanh dịch vụ ngày thêm sôi động…, đưa nơi này trở thành điểm phải đến, tạo thêm nguồn khách bất tận cho chính các nhà đầu tư đã chọn vùng đất này. Đây cũng là thời điểm để giới đầu tư vào địa ốc Nam đảo nhìn thấy dòng lợi nhuận lớn chảy về một cách rõ ràng hơn bao giờ hết.

Phương Dung