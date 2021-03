Đà Nẵng thảo luận tìm kế sách cho du lịch phục hồi

Tọa đàm kích cầu du lịch Đà Nẵng.

Tọa đàm được tổ chức với mục tiêu tạo diễn đàn đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh đối với các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn TP Đà Nẵng năm 2020 cũng như mức độ hiệu quả của các giải pháp ứng phó từ chính quyền thành phố và doanh nghiệp trong thời gian qua. Đây cũng là cơ hội để cơ quan quản lý nhà nước đối thoại với các doanh nghiệp du lịch, đưa ra những kiến nghị, giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp ngành du lịch Đà Nẵng khôi phục và phát triển trong năm 2021.

Tọa đàm sẽ có sự tham dự trực tiếp của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch (HHDL) TP Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Đà Nẵng và một số đại diện cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương. Đặc biệt, dự kiến tọa đàm sẽ được livestream trực tiếp trên Fanpage du lịch Danang Fantasticity.

Đà Nẵng tìm kế sách thu hút du khách quay trở lại.

Cũng tại tọa đàm, đại diện Quỹ XTPTDL TP Đà Nẵng sẽ công bố kết quả khảo sát đợt 2 tác động Covid-19 đối với doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng. Trước đó, từ ngày 23/2-10/3/2021, Quỹ XTPTDL đã chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, HHDL Đà Nẵng tiến hành điều tra trực tuyến tác động của dịch đối với hoạt động kinh doanh du lịch Đà Nẵng lần 2. Qua khảo sát này, trên cơ sở đối chiếu với khảo sát đợt 1, Quỹ sẽ nắm bắt sát sao hơn tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp, cũng như lắng nghe tâm tư và nguyện vọng của các doanh nghiệp du lịch tại Đà Nẵng sau một năm 2020 nhiều "sóng gió".

Một nội dung quan trọng khác tại tọa đàm sẽ là phiên thảo luận đối thoại chính sách nhằm giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, các giải pháp khôi phục và phát triển du lịch, tập trung theo nhóm vấn đề: Tài chính; Lao động du lịch; Môi trường du lịch; Thị trường khách; Cơ chế chính sách.

Ngoài các đại biểu tham dự trực tiếp, toàn bộ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch theo dõi tọa đàm qua livestream trên fanpage Danang Fantasticity - Tọa đàm Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch TP. Đà Nẵng có thể đặt câu hỏi để được giải đáp trực tuyến.

Cầu Vàng Sun World Ba Na Hills.

Ông Đặng Việt Dũng, nguyên Phó Chủ tịch thành phố - Chủ tịch danh dự Quỹ XTDL TP Đà Nẵng cho biết: “Du lịch vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên, những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch cùng tác động của những trận bão lũ triền miên trong năm 2020 đã khiến ngành du lịch Đà Nẵng “kiệt sức” trong thời gian qua, kéo theo tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đà Nẵng. Do vậy, đây là thời điểm phù hợp để toàn ngành du lịch Đà Nẵng cùng “ngồi lại”, đánh giá “sức khỏe” của ngành, của doanh nghiệp cũng như định hướng lại thị trường, hướng đi để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm vực dậy thị trường du lịch, từng bước đưa Đà Nẵng trở lại thời điểm “hoàng kim” như trước khi xảy ra dịch bệnh”.

Là một trong những doanh nghiệp chủ lực của Đà Nẵng, ông Nguyễn Lâm An – Giám đốc KDL Sun World Ba Na Hills (Tập đoàn Sun Group) đánh giá Tọa đàm này là hoạt động quan trọng và cần thiết để ngành du lịch Đà Nẵng cùng cộng đồng doanh nghiệp sát cánh, tạo nên cú hích kích cầu du lịch mạnh mẽ và hiệu quả, góp phần định hướng và khôi phục thị trường du lịch Đà Nẵng thời gian tới. “Là một người gắn bó nhiều năm với du lịch Đà Nẵng, tôi cảm nhận rằng, TP Đà Nẵng đang mất dần vị thế của một điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Với sự ảnh hưởng của dịch bệnh, năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng ngày càng trở nên khó khăn hơn so với các điểm đến khác. Do vậy, để lấy lại vị trí dẫn đầu trong nước, Đà Nẵng cần có nhiều giải pháp kích cầu hiệu quả hơn bằng cách tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư hiện tại kiến tạo những sản phẩm mới. Như với Bà Nà Hills, chúng tôi cũng đang chờ những chính sách thông thoáng của nhà nước để tiếp tục đầu tư và mở rộng, đem đến những trải nghiệm hấp dẫn hơn, mới mẻ hơn cho du khách. Bên cạnh đó, cần thu hút thêm những nhà đầu tư mới để tạo nên sự đột phá hơn nữa cho du lịch Đà Nẵng", ông Nguyễn Lâm An nhận định.

Cầu Vàng Sun World Ba Na Hills.

Những ý kiến đóng góp và đề xuất được nêu ra tại tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để Quỹ XTPTDL Đà Nẵng tổng hợp, báo cáo lãnh đạo thành phố và các cấp ngành liên quan, từ đó đề xuất thành phố ban hành các chính sách, giải pháp thiết thực và hiệu quả hơn trong thời gian tới nhằm đưa du lịch Đà Nẵng phục hồi và phát triển bền vững.

Phương Dung