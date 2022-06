Một nhóm du khách Pennsylvania đã có cuộc chạm trán kinh hoàng với con cá mập trắng lớn ngoài khơi bờ biển Jersey Shore.

Jim Piazza, 34 tuổi, ở Media, Pennsylvania, Mỹ cùng con trai Jayden và bố Joseph đang đi câu cá ngoài biển thì phát hiện con cá mập trắng lớn.

Đi câu ngoài biển, bất ngờ gặp trúng cá mập trắng lớn

Gia đình Jim Piazza đang trong kỳ nghỉ mát ở vùng biển New Jersey. Họ đi thuyền đi câu nhưng cách bờ không xa, chỉ gần 2 km. Con cá mập trắng dài bằng một nửa chiếc thuyền dài hơn 7 mét của Jim Piazza.

Jim Piazza cho biết: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cá mập trắng ở cự ly gần như vậy. Con cá mập hờ hững trôi, không có dấu hiệu gì sẽ tấn công chúng tôi. Chiều dài của nó khiến tôi thật ấn tượng, đúng kiểu sinh vật khổng lồ vĩ đại trong thế giới biển".

Người đàn ông 34 tuổi đã có nhiều năm đi câu ở biển nhưng chưa bao giờ tận mắt bắt gặp một con cá mập trắng ở cự ly gần như vậy.

Jim Piazza báo cáo sự việc với lực lượng tuần tra duyên biển Mỹ, họ cử nhân viên xuống khu vực để kiểm tra đảm bảo an toàn. Theo các nhân viên an ninh biển, cá mập trắng lớn không phải là chưa từng xuất hiện ở ngoài khơi bờ biển New Jersey, nhưng đây là lần hiếm hoi quay được video cận cảnh cá mập trắng chỉ cách bờ chưa đầy 2 km.

Thời gian này nước ở nhiều vùng biển ở Mỹ ấm lên, tạo cơ hội cho cá mập hoạt động. Ở các thành phố ven biển, người dân địa phương thường xuyên chia sẻ thông tin về việc nhìn thấy cá mập. Riêng Massachusetts đã phát hiện khoảng 10 con cá mập. Ở New York, người ta tăng cường sử dụng máy bay không người lái để phát hiện cá mập trước khi con vật đi đến gần bờ biển.

Chỉ riêng trong năm 2021, đã có 47 cuộc tấn công của cá mập nhằm vào con người. Các chuyên gia khuyên những người bơi lội nên ở gần nhân viên cứu hộ và tránh bơi nơi hải cẩu hoạt động.

