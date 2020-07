Vàng từ lâu đã được xem là tài sản đảm bảo cuối cùng. Vì thế trong bối cảnh đại dịch hoành hành như hiện nay, vàng càng có sức hấp dẫn. Nhiều ngân hàng trung ương vẫn nắm giữ vàng để duy trì sự ổn đình trước những biến động về chính trị hoặc những cú sốc về kinh tế. Vàng cũng có ưu thế là nó có thể chuyển được sang tiền mặt nếu cần thiết.

Vậy những quốc gia nào đang nắm giữ nhiều vàng nhất thế giới? Sau đây là thống kê dựa trên số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.

10. Ấn Độ: 633,1 tấn

Dự trữ vàng của Ấn Độ đã tăng hơn 70 tấn trong hai năm qua dù phần lớn ở dạng dự trữ trong gia đình và đồ trang sức. Ấn Độ có ngành công nghiệp khai thác vàng nhưng gần như không hỗ trợ được nhiều cho nhu cầu quốc gia. Vàng phần lớn được mua từ nước ngoài.

9) Nhật Bản: 765,2 tấn

Nhật Bản cũng là nước tích trữ khối lượng vàng lớn. Vàng được khai thác ở Nhật với quy mô nhỏ trong nhiều thế kỷ qua. Những lần thăm dò gần đây cho thấy, xứ sở hoa anh đào vẫn đang đẩy mạnh khai thác để tăng cường lượng dự trữ.

8) Thụy Sĩ: 1.040 tấn

Dân số ít nhưng Thụy Sỹ lại có lượng vàng dự trữ rất lớn. Năm 2014, Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ SNB đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý xem có nên tăng dự trữ vàng từ 7% lên 20% hay không? Kết quả là 78% người được hỏi không đồng ý SNB tăng tỷ lệ dự trữ vàng.

7) Trung Quốc: 1.948,3 tấn

Bên cạnh khối lượng dữ trữ vàng lớn với 1.948,3 tấn Trung Quốc cũng là nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, chiếm 12% sản lượng khai thác toàn cầu theo thông tin từ US Global Investors, Inc.,. Nhu cầu vàng trong nước của Trung Quốc cũng tăng do sự phát triển của tầng lớp trung lưu trong những năm vừa qua.

6) Nga: 2.271,2 tấn

Nga đã tăng hơn 400 tấn vàng dự trữ trong 2 năm qua để vượt Trung Quốc trong danh sách những nước dự trữ vàng nhiều nhất. Ngành công nghiệp khai thác vàng của Nga trị giá hàng tỷ USD giúp nước này không cần dựa vào nguồn vàng nhập khẩu.

5) Pháp: 2.436 tấn

Nước Pháp dự trữ 2.436 tấn vàng. Phần lớn trong số này được mua trong những năm 1950 và 1960. Dù một phần được giữ ở nước ngoài nhưng phần lớn số vàng này được vẫn được tích trữ trong hầm ở Paris.

4) Ý: 2.451,8 tấn

Ý có lượng vàng dự trữ cao hơn Pháp một chút. Không giống như hầu hết các quốc gia, nơi vàng dự trữ thuộc sở hữu của nhà nước và được quản lý bởi ngân hàng trung ương, vàng ở Ý thực sự là tài sản của Banca d'Itali (ngân hàng trung ương Ý). Vàng được giữ tại các kho ở Rome, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang ở New York và Ngân hàng Anh.

3) Quỹ tiền tệ quốc tế IMF: 2.814 tấn

IMF không phải là quốc gia nhưng tổ chức này đang năm giữ một số lượng vàng cực kỳ đáng nể

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là tổ chức với sự tham gia của 189 quốc gia nhằm thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu. Khi được thành lập vào năm 1944, người ta đã quyết định rằng 25% đăng ký hạn ngạch ban đầu và sau đó tăng dần sẽ được trả bằng vàng. Đó vẫn là nguồn chính của 2.814 tấn vàng mà tổ chức này nắm giữ.

2) Đức: 3.366,5 tấn

Đức là nước tích trữ vàng lớn thứ hai trên thế giới với 3.366,5 tấn. Số vàng này đang được cho là đang cất giữ ở Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại New York, Ngân hàng Anh và Pháp. Gần đây, ít nhất một nửa số vàng này đã được đưa về Frankfurt.

1) Hoa Kỳ: 8.133,5 tấn

Hoa Kỳ là quốc gia dự trữ nhiều vàng nhất thế giới. Phần lớn số vàng này được cho là đang được cất giữ tại các kho trên khắp nước Mỹ.

