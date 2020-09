Choáng với bé trai 4 tuổi lướt sóng như vận động viên chuyên nghiệp

Joao Vitor, 4 tuổi lướt sóng như vận động viên chuyên nghiệp

Joao Vitor, đến từ Guaruja, một thị trấn ven biển cách Sao Paulo, Brazil khoảng 88 km, bắt đầu lướt sóng khi mới hai tuổi sau một thời gian thường xuyên cùng cha mà chị gái đi biển mỗi ngày.

Mẹ của bé, Camilla Chuque Braga, chia sẻ rằng: "Con trai bắt đầu học bơi khi mới 7 tháng tuổi. Chị gái Maria Clara và cha của bé lướt sóng cả ngày và từ lâu môn thể nào này đã đi vào cuộc sống của bé.

Chồng tôi thường đẩy Maria lên trên những con sóng trong khi bế Joao. Đến một ngày bé yêu cầu bố đẩy lên ván trượt giống chị gái mình".

Tuy nhiên, cha mẹ của bé cũng vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến tốc độ phát triển nhanh chóng của con trai. Khi mới 4 tuổi nhưng bé có thể thể hiện các động tác thành tạo, nhiều mà nhiều người lớn tuổi phải nỗ lực tập luyện.

Joao Vitor có thể tự lướt sóng khi 2 tuổi

Khi cậu bé bắt đầu tập luyện, Camilla chia sẻ: "Tôi và chồng, người trực tiếp tập luyện cho bé không thể tin được khi chứng kiến bé đứng lên lần đầu tiên. Chồng tôi nghĩ rằng bé chỉ nằm yên trên ván trượt nhưng bé đã đứng dậy và lướt sóng. Bé rất yêu biển, cả lướt sóng và bơi lội, Joan luôn cảm thấy hạnh phúc".

Chị gái của Joao, Maria Clara cũng vô cùng xuất sắc khi cả hai thường xuyên lướt sóng cùng nhau. Maria Clara bắt đầu lướt sóng khi mới 3 tuổi rưỡi. Cả gia đình hiện đang sinh sống ở gần bãi biển Pitangueiras, phía nam São Paulo.

Joao Vitor cùng chị gái lướt sóng trên biển

Nhiều người kinh ngạc khi chứng kiến một đứa trẻ nhỏ lướt ván với kỹ năng điêu luyện như vậy. Mọi người tin rằng bé sẽ sớm trở thành vận động viên lướt sóng tài năng nhưng mẹ của bé chia sẻ rằng còn quá sớm để nói về tương lai của Joao.

Camilla nói: "Tôi nghĩ bé quan tâm đến môn thể thao này từ sớm và luyện tập tốt ở độ tuổi này nhưng còn quá sớm để dự đoán bé có trở thành một vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp trong tương lai hay không".

Video ghi lại khoảnh khắc bé lướt sóng lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. 'Hoàng tử của những con sóng', 'kỹ năng của bé thật quá ấn tượng', 'em bé đã truyền cảm hứng cho tôi' ... cư dân mạng bình luận.

Lướt sóng là môn thể thao trên mặt nước được nhiều người yêu thích nhưng khi tham gia bộ môn người chơi cũng phải để ý môi trường xung quanh để không bị động vật ăn thịt dưới nước tấn công.

Vì dụ như trường hợp của Eden Hasson, cậu bé 10 tuổi, đang có những ngày nghỉ ngơi thoải mái ở bờ biển Samurai, bang New South Wales, Australia. Cậu bé cũng bố lướt sóng và không quan tâm tới bất kì chuyện gì xảy ra. Chỉ tới khi bố của Eden là Chris Hasson chụp loạt ảnh ghi lại cảnh tượng con trai lướt sóng ngoạn mục, Chris mới phát hiện con trai đang lướt sóng gần một con cá mập trắng. May mắn là cậu bé vẫn bình an vô sự.

Hoàng Dung (lược dịch)