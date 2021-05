Cận cảnh viên kim cương hồng quý hiếm có giá cao kỷ lục

Viên kim cương hồng quý hiếm có tên Sakura được bán với giá 29,3 triệu USD

Viên kim cương màu hồng 15,81 carat, có tên 'Sakura' trị giá 29,3 triệu USD và trở thành viên kim cương màu hồng tím đắt nhất từng được bán đấu giá.

Viên kim cương đặt theo tên của từ tiếng Nhật có nghĩa là hoa anh đào, loài hoa mang màu hồng, đặc trưng của đất nước mặt trời mọc.

Người ta đính viên kim cương trên chiếc nhẫn bạch kim đơn giản. Ngoài màu sắc tự nhiên hiếm có, viên kim cương hoàn mỹ ngay từ bên trong và chỉ nhìn thấy khuyết điểm dưới thiết bị có độ phóng đại lớn.

Với giá bán ra 29,3 triệu USD, Chủ tịch bộ phận trang sức của Chrsitie, Vickie Sek, mô tả việc mua bán viên kim cương vừa qua là một chương quan trọng trong lịch sử đấu giá đồ trang sức.

Kích thước viên đá cũng khiến nó trở thành một phát hiện bất thường vì Vickie Sek tiết lộ rằng có ít hơn 10% kim cương hồng nặng hơn 0,2 carat. Các chuyên gia tiết lộ đây là viên kim cương được xếp loại 'Fancy Vivid', hiển thị màu sắc tự nhiên tuyệt vời, nằm trong khoảng 4% tổng số kim cương hồng trên Trái Đất.

Mức giá cuối cùng của 'Sakura' là 29,3 triệu USD, thấp hơn so với ước tính ban đầu của nhà đấu giá, nhưng nó phá vỡ kỷ lục đấu giá về viên kim cương hồng năm ngoái thuộc về viên kim cương 'The Spirit of the Rose' (tạm dịch: linh hồn của hoa hồng) có giá 27 triệu USD.

"Linh hồn Hoa hồng" cắt ra từ một viên kim cương thô lớn 27,85 carat, là viên lớn nhất từng được phát hiện ở Nga. Phải mất một năm để thợ thủ công cắt gọt và đánh bóng nó, tạo thành hình bầu dục và đem đi triển lãm khắp Hong Kong, Singapore, Đài Bắc, trước phiên đấu giá tại Sotheby.

Năm 2017, viên kim cương Ngôi sao Hồng 59,60 carat là viên đá đắt nhất từng rao bán trong lịch sử đấu giá, khi được bán với giá 71,2 triệu USD tại nhà đấu giá Sotheby ở Hồng Kông.

Hoàng Dung (lược dịch)