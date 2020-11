Cận cảnh chim bồ câu đắt nhất thế giới có giá hàng chục tỉ đồng

New Kim trở thành con chim bồ câu đắt nhất thế giới sau khi được mua với giá 1,5 triệu USD.

Chim bồ câu đắt nhất thế giới có giá 1,5 triệu USD, tương đương 34,7 tỉ đồng

Hok Van De Wouwer, một nhà chăn nuôi chim bồ câu nổi tiếng ở Antwerp, Bỉ đã rao bán con chim bồ câu New Kim, 2 tuổi của mình với giá kỷ lục.

Sau khi một nhà sưu tập ở Nam Phi trả giá 1,5 triệu USD, tương đương 34,7 tỉ đồng, để thu mua chú chim New Kim, nó sẽ trở thành con chim bồ câu đắt nhất thế giới.

Trước kia, bồ câu được sử dụng như một phương tiện truyền tin liên lạc, rồi sau này là dùng vào mục đích giải trí, xuất hiện trong nhiều gánh xiếc, làm những trò ảo thuật thì ngày nay chúng còn tham gia vào những giải đua đầy kịch tính.

Hai cha con ông Gaston và Van De Wouwer là những người có tiếng trong làng bồ câu đua. Những con bồ câu của họ từng giành được nhiều danh hiệu tại các giải Hạng nhất quốc gia và thành tích quốc tế.

Vì lý do này mà những chú chim mà gia đình Van De Wouwer nuôi được săn đón, mua bán với giá cao.

Chỉ 1,5 giờ sau khi cuộc đấu giá được mở trực tiếp trên trang Pipa Piegon Paradise, con chim New Kim nhanh chóng thu hút sự chú ý và được trả giá với mức cao chót vót. New Kim vượt kỷ lục con chim bồ câu khác của Bỉ, có tên Armando, do một nhà sưu tầm Trung Quốc trả 1,4 triệu USD vào năm 2019.

Armando là chú bồ câu đường dài cừ khôi nhất mọi thời đại. Nó từng đoạt giải quán quân nhiều cuộc thi quốc tế. Ba cuộc thi gần nhất Armando giành quán quân là giải vô địch Ace Pigeon 2018, Pigeon Olympiad 2019 và giải Angouleme.

Được biết, New Kim là một con chim bồ câu dùng để nhân giống, chứ không phải tay đua cừ khôi. Do vậy, người mua đến từ Nam Phi sẵn sàng mạnh tay chi ra hàng triệu đô để sở hữu con chim bồ câu này.

New Kim hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt để đảm bảo không có gì xảy ra cho đến khi nó về với chủ sở hữu mới.

HD (lược dịch)