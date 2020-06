'Aquamen ngoài đời thực' lập kỷ lục bơi giữa dòng sông băng Nam Cực

'Aquamen ngoài đời thực' lập kỷ lục bơi giữa dòng sông băng ở Nam Cực

Lewis Pugh, một vận động viên bơi lội người Anh, 50 tuổi đã tạo ra điều phi thường khi bơi ở Nam Cực trên dòng sông toàn băng tan lạnh giá

Người đàn ông lớn tuổi này đã từng bơi khắp các đại dương trên thế giới nhưng lần đầu tiên Lewis Pugh chinh phục dòng nước lạnh từ băng tan xuyên qua những núi băng.

'Aquamen' ngoài đời thực khiến mọi người phải ngả mũ kính phục vì quyết định táo bạo lập kỷ lục thế giới với chiến công người đầu tiên bơi dưới dòng nước băng tan ở Nam Cực.

Theo trang web của Tổ chức Guiness thế giới, Pugh đã dành khoảng sáu tháng để chuẩn bị cho thử thách lịch sử. Đầu tiên, Lewis Pugh luyện tập trong những điều kiện thời tiết khác nhau, tăng độ lạnh dần dần. Điểm xuất phát từ Nam Phi, nơi ông đang cư trú sau đó đến Isle of Lewis ở Scotland, Anh, và cuối cùng ở Nam Cực.

'Aquamen ngoài đời thực' một mình bơi giữa dòng sông băng ở Nam Cực

Theo tiêu chuẩn hồ bơi tại Thế vận hội Olympic, nhiệt độ nước là 27 độ C. Nếu bơi ở những con kênh tại Anh vào mùa hè, nhiệt độ khoảng 18 độ C. Và nếu bơi ở Biển Bắc trong tháng 5, nhiệt độ cũng khoảng 9 độ C.

Trong khi đó, nhiệt độ dòng nước băng tan tại khu vực Lewis Pugh lập kỷ lục là 0,1 độ C, nhiệt độ không khí là âm 15 độ C.

'Aquamen' ngoài đời thực cho biết: "Tôi gần như không thể thở được, chính xác là thở hổn hển. Mọi người cho rằng đó là cảm giác bị đóng băng nhưng trên thực tế thì ngược lại. Tôi cảm giác như bị bỏng rát. Đến cuối cùng, những ngón tay của tôi gần như đóng băng hoàn toàn".

Pugh cùng đồng đội đi thực tế vùng nước ông sẽ bơi qua

Cùng với việc chiến đấu trong điều kiện lạnh lẽo đáng kinh ngạc, người đàn ông 50 tuổi đã bơi tổng cộng hơn 10 phút. Pugh bơi qua dòng nước len giữa vách núi băng rồi chui vào đường hầm mà theo anh đó là một trong những địa điểm đáng sợ và ly kỳ nhất mà bản thân từng trải qua.

Nhớ về khoảnh khắc đó, Pugh chia sẻ: "Ban đầu tôi có suy nghĩ nếu mọi chuyện không suôn sẻ, trận lở băng xảy ra, không có đường thoát, tôi có thể bị chết. Do vậy, tôi đã phải lấy quyết tâm, cam kết 100% phải làm bằng được. Tôi lao xuống nước và chỉ cố gắng trong hiện tại, không quá khứ, không tương lai".

Slava Fetisov giúp Pugh giữ ấm cơ thể sau khi hoàn thành vòng bơi kỷ lục

Theo sát để hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho Pugh là người bạn thân Slava Fetisov, cựu ngôi sao hockey trên băng của Nga. Slava Fetisov chính là người kéo Pugh lên, làm ấm cơ thể bạn sau khi ông hoàn thành hành trình bơi có một không hai của mình.

Động lực nào khiến Pugh quên cả thân mình để hành động chinh phục kỷ lục như vậy?

Trong những năm qua, Pugh đã sử dụng những kỳ tích bơi lội tuyệt vời của bản thân để kêu gọi mọi người nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu.

Nhiệt độ ở Nam cực tăng lên trong nhiều năm qua, băng cũng tan nhanh hơn, nước biển dâng cao. Một trong những đề xuất tiêu đề của ông là thành lập một khu bảo tồn biển ở vùng biển ngoài khơi Đông Nam Cực.

Năm 2006, Pugh trở thành người đầu tiên bơi theo chiều dài của sông Thames, con sông dài nhất ở Anh, khoảng 350 km. Ông đã thực hiện chuyến bơi đường dài đầu tiên tại Bắc Cực, năm 2007, nơi nhiệt độ nước dưới 0 độ.

Pugh bơi trong hồ băng ở độ cao 5.300 m trên đỉnh Everest vào năm 2010 và hoàn thành một chuyến bơi đường dài ở mỗi khu vực trong 7 đại dương năm 2014.

Hoàng Dung (lược dịch)