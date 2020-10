Thúc đẩy tuyên truyền và giáo dục về giảm thiểu rác thải nhựa tại Phú Yên

Hàng trăm học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã tham gia Chương trình “Truyền thông và Giáo dục về giảm thiểu rác thải nhựa tại Phú Yên”, sự kiện diễn ra ngày 24/10/2020 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam (Dow Việt Nam) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức.

Chương trình này bao gồm chuỗi hoạt động làm sạch bờ biển, thu thập số liệu rác thải ven biển và tổng kết cuộc thi “Trường Xanh – Biển Xanh”, đồng thời, thúc đẩy cam kết thực hiện mô hình trường học không rác thải.

Mục đích của các hoạt động này là giáo dục, tuyên truyền kiến thức về rác thải nhựa thông qua thu thập số liệu rác thải ven biển, dọn sạch bờ biển và giám sát rác thải biển; giáo dục, tuyên truyền kiến thức về rác thải nhựa, từ đó nâng cao tinh thần chủ động phân loại, tái sử dụng, tái chế tiến đến giảm rác thải tại nguồn cho đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên.

Hoạt động làm sạch bãi biển trong Chương trình “Truyền thông và Giáo dục về giảm thiểu rác thải nhựa tại Phú Yên”.

Rác thải ven biển đa phần là có nguồn gốc từ đất liền do mưa, rác trôi theo nguồn nước ra sông và đổ ra biển. Bên cạnh đó, tại các khu vực bãi biển rất đông khách du lịch và rác thải nhựa bị vứt bỏ bừa bãi cũng chiếm tỷ lệ cao tại đây.

Theo số liệu thống kê rác thải ven biển của GreenHub tại 3 bãi biển Tuy Hòa, Đông Hòa và Tuy An, khu vực bãi biển Tuy An (Hòn Yến) là nơi thu được lượng rác nhiều nhất với 2.234 mảnh nhựa (trong đó đa số là túi nilon) so với Tuy Hòa là 455 mảnh nhựa và Đông Hòa có 637 mảnh nhựa.

Ngoài ra, kết quả kiểm toán rác thải tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Phú Yên cũng cho thấy túi nhựa, túi nilon cũng là loại rác thải nhựa chiếm đa số.

Vào buổi chiều cùng ngày đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Trường Xanh – Biển Xanh”tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên. Chủ đề của cuộc thi là các thực hành hàng ngày về giảm rác thải do 05 đội đến từ các câu lạc bộ môi trường tại các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên trình bày, giới thiệu bằng hình ảnh, video, số liệu, bằng chứng và thông điệp truyền thông. Kết quả là đội của Trường chuyên Lương Văn Chánh đã đoạt giải nhất do đã đưa ra các giải pháp cụ thể để giảm rác thải đó là thay đổi hành vi – tác động lớn đến môi trường, đồng thời, đề xuất 4T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế và Thay thế).

Cũng nhân dịp này, lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về việc cam kết thực hiện và duy trì mô hình “Trường học không rác thải” đã diễn ra giữa TrườngPhổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên và GreenHub. Ngoài ra, Dow Việt Nam đã hỗ trợ chi phí cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên trang bị các thùng rác thu gom và phân loại rác tại trường.

Nguyễn Tuân