Hà Tĩnh: Thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 từ 12h ngày 12/6

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng vừa ký Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do virus Sars-CoV-2 gây ra. Thời gian áp dụng kể từ 12h00 trưa nay (12/6) cho đến khi có quyết định tiếp theo.

Khu vực thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời được xác định từ số nhà 17 đến số nhà 27 đường Phan Anh; từ số nhà 27 đường Phan Anh đến số nhà 75 đường Lê Duẩn; từ số nhà 75 đường Lê Duẩn đến số nhà 24 đường Phan Đăng Lưu; từ số nhà 24 đường Phan Đăng Lưu đến số nhà 17 đường Phan Anh, thuộc tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, gồm 61 hộ gia đình với 243 nhân khẩu.

Yêu cầu thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình. Mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết khi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Khi muốn ra, vào khu vực phải thực hiện xét nghiệm Sars-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên và cho kết quả âm tính, hoặc trình diện các kết quả xét nghiệm khác đang có giá trị hiệu lực. Đồng thời thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài đường.

Toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh giao UBND phường Nam Hồng chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã, ngành Y tế và các phòng, ban, đơn vị liên quan thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ khu vực nói trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành, bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội.

Trước đó, vào ngày 10/6, Hà Tĩnh ghi nhận có 11 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 2 anh em ruột Nguyễn Hoàng V. (SN 2006) và Nguyễn Hoàng Ng. (SN 2009), trú tại TDP6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Đây là 2 con trai của bệnh nhân Nguyễn Thanh H. (Mã BN 9567, SN 1976, công tác tại Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh).

Qua điều tra dịch tễ cho thấy, trước đó do bị ho, sốt nên con trai bệnh nhân H. có đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (phường Nam Hồng) nên cơ quan chức năng đã phong tỏa Bệnh viện này. Đồng thời, truy vết, cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 74 trường hợp F1, 248 F2 liên quan đến 3 ca bệnh nói trên.

Từ ngày 4/6 đến nay Hà Tĩnh đã ghi nhận 28 ca mắc Covid-19. Lực lượng chức năng đã truy vết được gần 1.000 trường hợp F1 và khoảng 9.000 trường hợp F2, của các ca bệnh. Hiện 839 trường hợp F1 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2, số mẫu còn lại đang xét nghiệm chờ kết quả.

Đối với các trường hợp F2 của 26 bệnh nhân cùng với người dân tại các vùng phong tỏa, ngành y tế đã xét nghiệm hơn 55.951 mẫu, tất cả đều cho kết quả âm tính.

