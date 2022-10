Hà Nội: Chủ tiệm sơ suất, 10X 'ôm' 2 điện thoại iPhone phóng xe máy tẩu thoát

Theo cơ quan công an, vào ngày 15/10, Công an thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của chị Chu Thị Dung (SN 1987, ở tổ dân phố Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn) về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyên bị cơ quan công an triệu tập.

Theo trình báo, vào khoảng 21h40 ngày 14/10, chị Dung đang trông cửa hàng điện thoại di động “Thuận Mobile” (số 69, tổ dân phố Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn) thì có một nam thanh niên trẻ điều khiển xe máy đến hỏi mua điện thoại di động iPhone 11 Promax.

Chị Dung đưa chiếc điện thoại cho nam thanh niên xem. Thanh niên này cầm lấy và tiếp tục hỏi chiếc điện thoại di động iPhone 12 Promax để so sánh nên chị Dung lại lấy đưa cho khách. Cùng lúc này, có 2 người phụ nữ đến dán màn hình điện thoại nên chị không để ý đến người thanh niên kia.

Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã cầm 2 điện thoại iPhone mà chị Dung đưa, lên xe máy tẩu thoát theo hướng quốc lộ 6 đi Hà Đông.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an thị trấn Chúc Sơn đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện, đồng thời tiến hành xác minh thu thập thông tin tài liệu, rà soát camera, xác minh phương tiện của đối tượng, qua đó xác định được đối tượng nghi vấn là Ngô Công Nguyên (SN 2004, ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An). Công an thị trấn Chúc Sơn đã triệu tập đối tượng đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Ngô Công Nguyên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Promax và 1 chiếc điện thoại iPhone 12 Promax cùng màu xanh.

Xét thấy hành vi của Ngô Công Nguyên có dấu hiệu phạm tội trộm cắp tài sản, Công an thị trấn Chúc Sơn báo cáo lãnh đạo Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tân Trường