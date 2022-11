Một ca cấp cứu tại BV Bạch Mai.

Theo GS BS Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội Hồi sức chống độc Việt Nam tăng mỡ máu ở người trẻ hiện nay thực sự đang báo động. Bác sĩ Bình cho biết triglyceride là một chất béo trung tính luôn có ở trong máu do thức ăn chuyển hóa mỗi ngày và gan tạo ra. Triglyceride có vai trò nuôi các tế bào. Khi thành phần triglyceride trong cơ thể quá nhiều sẽ đối diện nguy cơ mắc các bệnh tim, mạch máu, viêm tụy cấp…Các bệnh nhân tăng triglyceride đều liên quan tới lối sống do ăn uống thừa chất, do lười vận động, bia rượu và hút thuốc lá.

Giáo sư Bình nhớ nhất ca bệnh bệnh một chủ nhà hàng trẻ ở Hà Nội vào cấp cứu do nhồi máu cơ tim. Máu của bệnh nhân đục như sữa. Theo người nhà, bệnh nhân này có một nhà hàng ăn uống và anh quản lý cửa hàng của mình. Ăn nhậu nhiều khiến cân nặng của anh ta cũng ở ngưỡng thừa cân béo phì.

Trung bình mỗi ngày bệnh nhân hút 2 bao thuốc và uống khoảng 1 lít rượu. Bệnh nhân này được bạn bè, khách hàng yêu quý vì “nhiệt tình”khách đến uống rượu bàn nào anh ta cũng ra mời khách vài ly như “chiều khách”. Kết quả rượu và thuốc lá làm cho thành mạch của bệnh nhân xơ lại, mỡ máu bám chặt và cuối cùng bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim.

Sau gần 1 tháng điều trị tích cực bệnh nhân mới được ra viện. Bác sĩ căn dặn cần bỏ thuốc lá, rượu nhưng bệnh nhân đã không tuân thủ. Năm 26 tuổi, bệnh nhân lại được người già đưa vào cấp cứu. Lúc này thì “trời cứu”. Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim lần 2, sau đó tử vong.

Đây là tiếng chuông cảnh báo cho người trẻ luôn cho rằng mình trẻ, khoẻ có lối sống thiếu khoa học, ăn nhiều, lười vận động, rượu bia và thuốc lá.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 50% dân số thành thị bị mỡ máu xấu cao, một phần do ít ăn rau, lười vận động, ít dành thời gian tập thể dục nhưng lại tiêu thụ nhiều dầu mỡ, tinh bột, thức ăn nhanh…

Khi xét nghiệm máu tổng hợp, thành phần xét nghiệm sẽ có chỉ số triglyceride. Nếu chỉ số dưới 150 mg / dL, hoặc dưới 1,7 mmol / L là bình thường. Chỉ số 150 đến 199 mg / dL hoặc 1,8 đến 2,2 mmol / L là vượt ngưỡng an toàn. Từ 200 đến 499 mg / dL hoặc 2,3 đến 5,6 mmol / L là cao. Xét nghiệm có chỉ số 500 mg / dL trở lên hay 5,7 mmol / L trở lên là tình trạng nghiệm trọng.

Với bệnh nhân trẻ bị tăng triglyceride máu các bác sĩ thường khuyến khích người bệnh thực hiện điều trị bằng thay đổi lối sống thay vì sử dụng thuốc. Với người bệnh thừa cân béo phì bác sĩ khuyên người bệnh nên giảm cân, tập luyện. Thay đổi chế độ ăn uống là điều kiện quan trọng để kiểm soát mỡ máu. Người bệnh cần hạn chế thực phẩm nhiều tinh bột, đường: những thức ăn làm từ bột gạo trắng, bột mì trắng, đường fructose… Trong bữa ăn hàng ngày nên tăng cường bổ sung rau xanh, nhất là rau củ chứa nhiều chất xơ giúp giảm mỡ máu cho cơ thể.



Khánh Chi