Xử nghiêm cá nhân tung tin thất thiệt về hoạt động diễn tập tại tòa nhà thuộc Novaland

Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Công an, từ ngày 28/9/2022 đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức huấn luyện để phục vụ công tác diễn tập đảm bảo an ninh trật tự theo kế hoạch năm 2022 tại khu vực Tòa nhà tái định cư của Tập đoàn Novaland (Số 26 đường Mai Chí Thọ, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, trước đây được sử dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 số 10 của Ủy ban nhân dân Thành phố).



Khu vực huấn luyện phục vụ diễn tập năm 2022.

Tuy nhiên, vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số thông tin, hình ảnh xuyên tạc về hoạt động diễn tập trên. Công an Thành phố Hồ Chí Minh bác bỏ các thông tin này, đồng thời đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các cá nhân tung tin sai sự sự thật, gây ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng Công an Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Liên quan đến vụ việc này, Tập đoàn Novaland cho biết, theo công văn số 4310/CATP-PV01 của Công an TP.HCM về việc hỗ trợ địa điểm diễn tập đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM, Tập đoàn Novaland đã đồng ý hỗ trợ cho mượn địa điểm diễn tập là khối nhà D07 (tòa nhà tái định cư của Tập đoàn Novaland, số 26 Mai Chí Thọ, P.An Khánh, TP.Thủ Đức - PV) cũng như một số tuyến đường xung quanh cho việc triển khai tổ chức diễn tập của Công an TP.HCM theo tinh thần đề nghị của công văn này.

PV