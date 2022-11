Giống bưởi ‘lạ’ vàng căng bóng, múi đỏ au bán đầy chợ giá rẻ

Bên cạnh các loại bưởi da xanh, bưởi Phúc Trạch, bưởi Tân Lạc… loại bưởi có vỏ vàng óng, căng bóng, múi đỏ, giá thì lại rất "hạt dẻ" đang thu hút nhiều người mua.

Theo giới thiệu của người bán, loại bưởi này có xuất xứ từ Trung Quốc, còn gọi là bưởi Phúc Kiến. Giống bưởi này có vỏ mỏng, lõi to, múi bưởi mọng nước nhưng tép giòn; quả ít hạt hoặc không hạt.

Loại bưởi đỏ Phúc Kiến nhập từ Trung Quốc đang được bán rất nhiều trên thị trường.

Quan sát trên thị trường hiện nay, loại bưởi này đang được bán với giá dao động từ 21.000 – 35.000 đồng/quả, trọng lượng từ 0,8 – 1,8 kg. Mỗi quả bưởi được bọc một lớp túi màu đỏ bên ngoài.

Đang bán bưởi đỏ Phúc Kiến với giá 23.000 đồng/quả, chị Thúy chuyên bán hoa quả ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết: Bưởi Phúc Kiến là hàng Trung Quốc, có vị ngọt 7 phần và 3 phần chua.

Mỗi quả bưởi Phúc Kiến được bọc một lớp túi màu đỏ bên ngoài.

Theo chị Thúy, tùy khẩu vị từng khách, nhưng nếu ai đã từng ăn bưởi da xanh khi ăn bưởi đỏ Phúc Kiến đều có sự so sánh, có người lại rất thích bưởi Phúc Kiến nhưng có người lại chỉ thích bưởi da xanh. Bưởi Phúc Kiến có vị khác lạ, tép giòn, múi to mọng, vỏ vàng bóng. Loại quả to nhất là trên 2kg/quả, nhưng chị Thúy thường bán loại trên 1kg/quả.

Chị Thúy cho biết, tháng nay chị đã bán được vài nghìn quả bưởi đỏ Phúc Kiến.

Cũng đang bán bưởi đỏ Phúc Kiến, chị Phương Linh ở Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết: Bưởi Phúc Kiến là bưởi Trung Quốc, có từ tháng 9 đến khoảng đầu tháng 12 là hết, hiện đang vào vụ nên giá bưởi cũng rẻ hơn lúc đầu mùa.

“Tuy nhiên, mức giá bán bưởi năm nay so với năm ngoái cũng rẻ hơn vì năm ngoái giá nhập đắt nên trên thị trường toàn bán với giá 30.000-50.000 đồng/quả cỡ bé 0,8 đến 1,4 kg. Còn năm nay với những quả trọng lượng này giá bán chỉ dao động từ 23.000 – 30.000 đồng/quả, quả to nặng khoảng 1,7 - 1,8kg giá 35.000 đồng/quả.

Đặc biệt, càng để lâu, bưởi càng xuống nước cho vị ngon đậm hơn, khách mua lẻ cũng thường lấy hàng chục quả về ăn dần. Có ngày tôi cũng bán lẻ được 500 quả cho khách”, chị Linh cho hay.

Múi bưởi Phúc Kiến được người bán giới thiệu đỏ au, tép giòn, ngọt 7 phần và 3 phần chua.

Cũng theo chị Linh, bưởi đỏ Phúc Kiến được nhập vào thị trường Việt Nam từ vài năm trước, nhưng năm nay thị trường lại rất chuộng loại bưởi này nên bán đắt hàng.

“Cùng bán bưởi Phúc Kiến và bưởi da xanh thì bưởi da xanh không bán được mấy vì bưởi da xanh đắt hơn”, chị Linh chia sẻ thêm.

Anh Nguyễn Quốc, một đầu mối bán sỉ hoa quả ở Lào Cai cho biết, năm nay bưởi Phúc Kiến có giá rẻ hơn nên sản lượng nhập về nhiều hơn. Bưởi Phúc Kiến có hai loại bưởi múi trắng và bưởi múi đỏ. Tuy nhiên, thị trường năm nay lại ưa chuộng loại ruột đỏ nên loại này được nhập nhiều hơn, mỗi ngày bán sỉ hàng tấn bưởi.

Không tiết lộ cụ thể giá bán buôn, nhưng anh Quốc cho biết, giá bán buôn phụ thuộc vào số lượng nhập về nhiều hay ít, bưởi thường đóng theo bao 16, 20 hay 24 quả.

Tuy nhiên, không phải quả nào cũng có múi đỏ au như quảng cáo, đây là màu múi thực tế với quả bưởi nhỏ dưới 1kg.

Vừa mua bưởi đỏ Phúc Kiến ăn thử khi thấy loại bưởi này đang ‘hot’ trên thị trường, chị Thu Phương ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, bưởi đỏ Phúc Kiến ngọt, tép bưởi giòn và vị cũng rất đậm đà.

Tuy nhiên, bưởi Phúc Kiến đỏ nếu mua quả nhỏ dưới 1kg thì sẽ có những quả màu sắc không đỏ au như hình ảnh đăng bán. Chỉ những quả to già và để xuống nước, màu sắc mới đỏ au và vị ngọt hơn.

“Tuy nhiên, bưởi đỏ Phúc Kiến có vỏ vàng óng, căng mịn nếu để bày thắp hương khá bắt mắt và để được lâu, giá cũng khá rẻ”, chị Phương cho hay.

Khôi Nguyên