Bộ Kinh thánh Do Thái cổ xưa trở thành cuốn sách đắt nhất thế giới

Theo The New York Times, trong ngày 17/5 (giờ địa phương), bộ Kinh thánh tiếng Do Thái Codex Sassoon đã được bán với giá 38,1 triệu USD (khoảng 894 tỷ VND) trong một phiên đấu giá do công ty Sotheby's tổ chức. Mức giá khởi điểm cho bộ Kinh thánh là 26 triệu USD và phiên đấu giá kết thúc chỉ sau 6 phút.

Bộ Kinh thánh tiếng Do Thái Codex Sassoon. Ảnh: Sotheby's

Với mức giá này, Codex Sassoon đã vượt qua Codex Leicester - cuốn số tay khoa học của Leonardo da Vinci để trở thành cuốn sách đắt nhất thế giới. Trước đó, Codex Leicester được tỷ phú Bill Gates mua với giá 30,1 triệu USD vào năm 1994. Tuy vậy, bộ Kinh Thánh này vẫn chưa phải là văn bản đắt nhất mọi thời đại, danh hiệu này thuộc về bản sao đầu tiên của Hiến pháp Mỹ - được bán với giá 43,2 triệu USD vào năm 2021.

Cuốn sổ tay Codex Leicester của Leonardo da Vinci. Ảnh: Ancient History

Theo công ty Sotheby's, Codex Sassoon bao gồm đầy đủ 24 quyển Kinh thánh tiếng Do Thái. Các nhà nghiên cứu cho biết, bộ sách này ra đời vào cuối thế kỷ thứ 9 hoặc đầu thế kỷ thứ 10, biến Codex Sassoon trở thành bộ Kinh thánh tiếng Do Thái cổ nhất thế giới.

Đơn vị đấu giá thành công bộ Kinh thánh là tổ chức "Những người bạn Mỹ của ANU - Bảo tàng Do Thái ở Tel Aviv". Ngoài ra, việc mua lại bộ sách này có sự đóng góp rất lớn từ gia đình cựu đại sứ Mỹ tại Romania Alfred H. Moses. Codex Sassoon sau đó sẽ được bàn giao lại cho Bảo tàng Do Thái ở Tel Aviv (tên cũ là Bảo tàng Cộng đồng người Do Thái).

Việt Dũng