Bi Rain và Kim Tae Hee bị đồn đoán đầu cơ trục lợi với tòa cao ốc ở khu nhà giàu

Bi Rain (tên khai sinh: Jung Ji Hoon) là nam ca sĩ, diễn viên đình đám Hàn Quốc. Tên tuổi của anh gắn liền với loạt hit: How to avoid the sun, It's Raining, Rainism, Love song, Hip song, La song, Gang… và các phim Ngôi nhà hạnh phúc, Sát thủ Ninja, Tình yêu bất diệt, Kế hoạch B, Cô nàng đáng yêu, Quý ông trở lại… Bi Rain được công chúng ngưỡng mộ khi có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Kim Tae Hee. Cả hai gặp nhau lần đầu trong một buổi chụp hình quảng cáo rồi bị Dispatch “khui” chuyện hẹn hò vào ngày 1/1/2013. Đầu năm 2017, họ chính thức nên duyên vợ chồng bằng một đám cưới được tổ chức kín đáo. Tháng 10 cùng năm, vợ chồng Bi Rain sinh con gái đầu lòng trước khi đón thêm "công chúa" thứ 2 vào tháng 9/2019. Cuộc sống riêng tư của tài tử phim Ngôi nhà hạnh phúc bên ngọc nữ của màn ảnh xứ Hàn luôn là đề tài được công chúng và truyền thông hết mực săn đón. Tuy nhiên, họ luôn kín tiếng khi được hỏi đến chuyện gia đình. Bi Rain tiết lộ hiếm khi nhắc đến vợ con vì không muốn gia đình bị soi mói, quan tâm thái quá.