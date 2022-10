Kim Tae Hee bị phát hiện 'hẹn hò' trong lúc Bi Rain vướng tin đồn ngoại tình

Nữ diễn viên Kim Mi-kyung đã đăng trên tài khoản của mình vào ngày 8/10 rằng: “Hãy xem vở nhạc kịch 'Crash Landing on You'. Nhóm "Hi Bye Mama" đã đến rồi! Yoon Sa-bong, Lee Kyu-hyung, Heo Gyu-nim, và tất cả các diễn viên đã thể hiện tốt”.

Đính kèm với dòng chia sẻ của nữ diễn viên là bức ảnh cô chụp cùng những người quen đi xem vở nhạc kịch “Crash Landing on You”, trong đó dễ thấy có mặt Kim Tae Hee.

Kim Tae-hee đã “hẹn hò” với nữ diễn viên gạo cội Kim Mi-kyung đến thăm và ủng hộ Lee Kyu-hyung đóng vai Ri Jeong-hyuk trong vở nhạc kịch “Crash Landing on You”. Trong hình, Kim Tae Hee đội mũ, cười rạng rỡ. Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với Kim Tae Hee khi cô khoe ngoại hình nổi bật với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét trong sáng.

Kim Mi-kyung và Kim Tae-hee đã cùng nhau đóng vai mẹ và con gái trong bộ phim truyền hình nổi tiếng năm 2020 của đài TVN “Hi Bye, Mama!”.

Vợ chồng Kim Tae Hee và Bi Rain

Nhiều người hâm mộ cũng thấy yên tâm hơn khi Kim Tae Hee có thể xuất hiện vui vẻ trong khi ông xã Bi Rain đang vướng tin đồn ngoại tình với nữ golf thủ trẻ tuổi. Sự xuất hiện rạng rỡ của nữ diễn viên như ngầm phủ nhận tin đồn ngoại tình của chồng.

Trước đó, khi Kim Tae Hee lần đầu tiên nghe thấy tin đồn, nữ diễn viên đã cười lớn vì nó quá lố bịch. Kim Tae Hee nói rằng, cô thậm chí chưa bao giờ nhìn thấy vận động viên chơi golf chuyên nghiệp được cho là người đã gặp Bi Rain.

Nữ golf thủ Park Gyeol

Tin đồn Bi Rain ngoại tình đã được tạp chí “Woman Sense” đăng tải trước đó. Theo tin đồn tờ này đưa ra, nhân vật nam được gọi với cụm từ “ngôi sao hàng đầu” biết ca hát, vũ đạo, diễn xuất, đã kết hôn với một phụ nữ nổi tiếng xinh đẹp và thông minh... đang lừa dối vợ, ngoại tình với một vận động viên chơi golf chuyên nghiệp được gọi là “A”.

Cũng theo tin được đăng tải, "ngôi sao hàng đầu" thậm chí còn có một căn hộ riêng biệt với “A” và anh ta đã bị vợ phát hiện một lần và cảnh cáo.

Qua những thông tin này, cộng đồng mạng đã đồn đoán rằng “ngôi sao hàng đầu” là Bi Rain và “A” cũng rất giống Kim Tae Hee. Ngay sau đó, phía công ty quản lý của Bi Rain đã bác bỏ chuyện nam nghệ sĩ ngoại tình và đưa ra lời tuyên bố sẽ kiện phía tung tin đồn.

Hạ Thảo (theo Kbizoom)