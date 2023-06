Bão Mawar áp sát đảo Okinawa, Nhật Bản kêu gọi người dân cảnh giác

Thông cáo từ Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay, cơ quan này đã khuyến cáo người dân sinh sống ở đảo Okinawa và quần đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima cần cảnh giác với những hiện tượng thời tiết như gió to và mưa lớn gây ra bởi bão Mawar.

Tàu thuyền được kéo lên bờ tránh bão ở Okinawa. Ảnh: Kyodo News

“Đã có tổng cộng 180 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của bão Mawar trong ngày hôm nay (1/6), chủ yếu là các chuyến bay đến và đi từ đảo Okinawa do các hãng hàng không All Nippon và Japan Airlines khai thác”, nguồn tin giấu tên làm việc trong ngành hàng không Nhật Bản nói với trang Kyodo News.

Theo AP, quân đội Nhật Bản đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch đưa một số hệ thống phòng không Patriot triển khai ở một số địa điểm được hoạch định trước. Thay vào đó, những hệ thống này sẽ được đưa vào trong các căn cứ quân sự để tránh bão.

Trong khi đó, lực lượng binh sĩ Mỹ đồn trú trên đảo Okinawa nói rằng họ đã “sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai trong trường hợp cần thiết”. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao hướng di chuyển của bão”, Đại úy Brett Dornhege-Lazaroff, phát ngôn viên đơn vị lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại Okinawa, nói.

Video: AP News

Video: NTV News

Tuấn Trần