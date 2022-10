Chiều 30/9, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã có quyết định kỷ luật đối với 5 cán bộ, chiến sĩ liên quan đến vụ dùng bạo lực với 2 thiếu niên.

Hình ảnh về vụ việc 2 thiếu niên bị đánh (ảnh cắt từ clip).

Cụ thể hình thức kỷ luật là: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ gồm Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong. Ngoài ra, cơ quan công an cũng kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Đội trưởng đối với Đại úy Hứa Trường An, kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời.

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề nêu trên, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết: “Việc Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã họp và quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ là việc làm thể hiện không có sự bao che, dung túng và rất kịp thời.

Có thể nói trong mọi hoàn cảnh, người chiến sỹ công an phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết. Do đó, hành động của những người này dù trong một phút nóng giận, không làm chủ được bản thân, thiếu kiềm chế nhưng đã gây ra bức xúc trong dư luận xã hội”.

Luật sư Diệp Năng Bình.

Bên cạnh đó, luật sư Diệp Năng Bình cũng phân tích: “Việc 3 chiến sĩ công an bị tước danh hiệu Công an nhân dân chưa chắc đã yên vì theo Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định về Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ tại Điều 137.

Theo đó, người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 -7 năm: Đối với 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ”.

Ngoài ra, luật sư Diệp Năng Bình cũng khuyến cáo: “Các bậc cha mẹ cũng không nên vì cưng chiều con mà giao xe có phân khối lớn cho các cháu khi chưa đến tuổi sử dụng. Việc làm này có thể vô tình làm hại đến người khác và cả chính bản thân các cháu. Các bậc cha mẹ cũng thường xuyên giáo dục các cháu phải tuân thủ các quy định pháp luật khi tham gia giao thông”.

Trước đó, theo cơ quan công an, lúc 15h ngày 25/9, tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) gồm 5 người: Đại úy Hứa Trường An, Phó Đội trưởng, Tổ trưởng; Đại úy Châu Minh Trung; Trung úy Nguyễn Quang Thái; Đại úy Trần Minh Đời; Thượng úy Đoàn Tấn Phong, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Sene Dolta.

Khi đến quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), tổ tuần tra phát hiện một thiếu niên chạy xe máy chở theo một người khác đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển xe. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe nhưng người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, 3 cảnh sát Thái, Trung, Phong đuổi theo và đã có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên (bị camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh). Clip sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Sông Yên