Tước danh hiệu công an nhân dân 3 công an đánh 2 thiếu niên đi xe máy

Cụ thể: Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã họp và quyết định: Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ, gồm: Đại úy Châu Minh Trung, Trung úy Nguyễn Quang Thái và Thượng úy Đoàn Tấn Phong.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng kỷ luật bằng hình thức cách chức phó đội trưởng đối với Đại úy Hứa Trường An, kỷ luật cảnh cáo Đại úy Trần Minh Đời.

Trước đó, theo công an, lúc 15h ngày 25/9, tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu gồm 5 người: đại úy Hứa Trường An, phó đội trưởng, tổ trưởng; đại úy Châu Minh Trung; trung úy Nguyễn Quang Thái; đại úy Trần Minh Đời, thượng úy Đoàn Tấn Phong, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ Sene Dolta.

Khi đến quốc lộ Nam Sông Hậu (đoạn qua phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), tổ tuần tra phát hiện một thiếu niên chạy xe máy chở theo một người khác đi ngược chiều, nghi chưa đủ tuổi điều khiển xe. Khi tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Lúc này, 3 cảnh sát Thái, Trung, Phong đã có hành vi bạo lực với 2 thiếu niên (bị camera giám sát của nhà kho ghi lại hình ảnh). Clip sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội gây phẫn nộ.

Sông Yên