Xôn xao luận án tiến sĩ về áo ngực: 'Đừng nhìn tên đề tài rồi chỉ trích!'

PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM bày tỏ sự lo ngại trước tình trạng "nhìn tên đề tài rồi chỉ trích", bởi việc này có thể làm các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học chùn bước, e dè khi chọn đề tài cho các công trình khoa học.

Theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng, luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung có tính mới, ít nghiên cứu tương tự ở Việt Nam. Ngoài ra, ở luận án này còn có tính thiết thực. Nghiên cứu về cấu trúc ngực để cải thiện áo ngực có tính thiết thực rất rõ ràng. Kết quả đề tài sẽ đóng góp cơ sở dữ liệu cho các cá nhân, đơn vị thiết kế thời trang, nhằm tạo ra áo ngực phù hợp với thể hình người Việt Nam.

Về tính khoa học, trong lĩnh vực may mặc, các đề tài về xây dựng thông số cơ thể là cơ sở để thiết kế các phần mềm dự báo, tư vấn trang phục phù hợp. Việc luận án tiến sĩ lựa chọn phụ nữ miền Bắc để nghiên cứu theo ông Dũng đánh giá hợp lý, bởi mỗi khu vực sẽ có đặc điểm thể trạng khác nhau, đồng thời giúp thu hẹp số mẫu cần khảo sát.

Đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ đang gây tranh cãi.

PGS.TS Phan Thanh Thảo - Viện trưởng Viện dệt may, da giầy và thời trang, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định, đề tài nghiên cứu về áo ngực phụ nữ do nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung, ngành Công nghệ dệt, may thực hiện "mang ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn lớn".

Áo ngực nữ có vai trò đặc biệt quan trọng với cảm nhận và ảnh hưởng tới sức khỏe của người mặc. Áo ngực không phù hợp có thể làm người mặc thấy khó chịu, hạn chế lưu thông máu, đau nhức, tổn thương trên da,… Vì vậy đề tài có tính cấp thiết rất lớn.

Trên thế giới, có nhiều nghiên cứu về đo lường các kích thước ngực, phân loại ngực nữ; xây dựng hệ thống cỡ số áo ngực, đo lường áp lực của áo ngực. Liên quan đến may mặc, các nghiên cứu chỉ ra ảnh hưởng của các loại vật liệu, cấu trúc thiết kế của áo ngực tới áp lực và độ vừa vặn, độ tiện nghi của áo ngực nữ. Các nghiên cứu này được khảo sát trên nhiều nhóm phụ nữ ở lứa tuổi khác nhau.

Liên quan đến đề tài này, nghiên cứu sinh Lưu Thị Hồng Nhung từng công bố 8 công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế. Trong đó 1 bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, 3 bài báo khoa học công bố (Scopus, Springer); 4 bài báo khoa học công bố trên tạp chí khoa học và công nghệ trong nước (có phản biện và được tính điểm của Hội đồng học hàm giáo sư nhà nước). Nghiên cứu này cũng từng đạt giải thưởng Khoa học công nghệ đo lường Việt nam 2020.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Một số công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước liên quan đến áo ngực được công bố trên các tạp chí uy tín như: Tác giả Nguyễn Quốc Toản và cộng sự đã thiết kế thiết bị đo áp lực áo ngực sử dụng cảm biến áp khí hiển thị kết quả đo dạng biểu đồ và dạng số.

Tác giả Trần Thị Minh Kiều và cộng sự khảo sát hình dạng bầu ngực của nữ sinh Bắc Việt Nam lứa tuổi 18 - 25 và sự phù hợp của một số dạng áo ngực. Nghiên cứu dựa trên đánh giá cảm nhận của người mặc và đánh giá chuyên gia về sự vừa vặn của cup áo ngực với các dạng bầu ngực…

Bà Phan Thanh Thảo cho rằng, vấn đề nghiên cứu này còn mới ở Việt Nam, trong khi, trên thế giới, các nghiên cứu về áo ngực đã xuất hiện từ cách đây 15 năm. Do vậy kết quả nghiên cứu sẽ góp phần xây dựng cơ sở khoa học cải thiện độ tiện nghi của áo ngực nữ trong quá trình thiết kế và sản xuất, hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.

Hoàng Thanh