Cổ phiếu PAN liên tục giảm giá, 'vua chứng khoán' bị thổi bay hàng trăm tỷ

Trong phiên giao dịch ngày 4/10, cổ phiếu PAN tiếp tục giảm 0,72% xuống 20.600 đồng/cp. Đây là phiên giảm giá thứ 8 trong 10 phiên giao dịch gần nhất. Đáng chú ý PAN đã trải qua 3 phiên giảm sàn kể từ ngày 28/9.

Tính từ đầu năm đến nay, thị giá của cổ phiếu PAN đã giảm đến 49% từ mức đỉnh giá 40.500 đồng/cp thiết lập trong phiên 5/1/2022.

Với mức giá hiện tại, giá trị cổ phiếu PAN do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng nắm giữ đã giảm mạnh 500 tỷ đồng kể từ đầu năm, còn 516 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT PAN Nguyễn Duy Hưng hiện nắm giữ hơn 25 triệu cổ phiếu PAN (hơn 11%) theo hình thức trực tiếp và gián tiếp (thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư NHD).

Ngoài ra, công ty Chứng khoán SSI do ông Hưng làm Chủ tịch HĐQT cũng đang là cổ đông lớn tại PAN với tỷ lệ nắm giữ 11,96%.

Tại SSI, vị đại gia này cũng sở hữu trực tiếp và gián tiếp (thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư NHD) với khối lượng cổ phiếu lên đến 151,533 triệu.

Giá cổ phiếu SSI cũng đã giảm 60% kể từ đầu năm 2022 khiến giá trị cổ phiếu do ông Hưng nắm giữ giảm tới 4.300 tỷ đồng còn 2.800 tỷ đồng.

Chỉ tính tại hai mã PAN và SSI, tài sản của người đàn ông được mệnh danh “vua chứng khoán” đã bị thổi bay xấp xỉ 4.800 tỷ đồng kể từ đầu năm, còn lại 3.300 tỷ đồng.

Dây chuyền sản xuất cá tra tại Aquatex Bến Tre (ABT) - thành viên Tập đoàn PAN.

Việc cổ phiếu PAN giảm giá mạnh thời gian qua được xem là đi ngược lại với mọi dự báo mang tính tích cực đối với cổ phiếu ngành nông nghiệp và lương thực. Chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai năm đại dịch, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức do xung đột địa chính trị đang diễn ra, lạm phát tăng vọt và biến đổi khí hậu. Tình hình hiện nay đã khiến các quốc gia phải đánh giá lại vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh an ninh lương thực và dinh dưỡng bền vững.

PAN là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, với các sản phẩm nông nghiệp như gạo, điều, thủy sản. Việc công ty đa dạng hóa các sản phẩm FMCG như gạo đóng túi, nước mắm, hải sản, các loại hạt và bánh kẹo đã tạo ra một chuỗi giá trị tích hợp theo chiều dọc.

Sau thời gian thực hiện các thương vụ M&A, hệ sinh thái của PAN gồm có: CTCP Thuỷ sản Bến Tre (ABT), CTCP Giống cây trồng Việt Nam (NSC), CTCP Bibica (BBC), CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC), và CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG).

Trong đó, NSC là nhà sản xuất giống lớn nhất tại Việt Nam với 21% thị phần. VFG là nhà phân phối thuốc BVTV lớn thứ hai tại Việt Nam với thị phần 12%.

Với những công ty thành viên nói trên, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của cổ đông công ty mẹ lần lượt tăng lên 6,2 nghìn tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ) và 175 tỷ đồng (tăng 112% so với cùng kỳ), đạt 43% và 49% kế hoạch cả năm 2022.

Lợi nhuận ròng tăng trên tất cả các mảng hoạt động: hạt giống (tăng 24% so với cùng kỳ), thuốc trừ sâu (tăng 45% so với cùng kỳ), tôm (tăng 42% so với cùng kỳ), cá tra và nghêu (tăng 120% so với cùng kỳ), nước mắm (tăng 17% so với cùng kỳ).

Việc hợp nhất tài chính của VFG vào PAN giúp thúc đẩy tăng trưởng của tập đoàn hơn nữa, bên cạnh thu nhập ghi nhận một lần từ việc xử lý tài sản tại BBC.

Thực phẩm đóng gói (bánh kẹo, hạt và trái cây sấy khô, gia vị) có mức tăng trưởng doanh thu đáng khích lệ là 11% trong 6 tháng đầu năm 2022 và dự kiến sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2022 khi vào mùa cao điểm.

Trong khi đó, lợi nhuận từ hạt và trái cây sấy khô giảm 29% so với cùng kỳ do lỗ tỷ giá. Trong quý 3/2022, PAN đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 53 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, diễn biến thị trường kể từ đầu năm cho thấy nhóm cổ phiếu nông nghiệp và thực phẩm đều giảm giá mạnh trong thời gian này, thậm chí mức giảm còn lớn hơn rất nhiều so với đà giảm của PAN. Chẳng hạn như AGM giảm 58%, NAF giảm 53%, VLC giảm 50%, ICF giảm 21%, LAF giảm 33%, và DBC giảm 42%.

Hiền Anh