Cổ phiếu nông nghiệp tăng giá, PAN của ông Nguyễn Duy Hưng tăng ấn tượng nhất

Trong số các doanh nghiệp nông nghiệp đang niêm yết cổ phiếu trên sàn, Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) là doanh nghiệp có cổ phiếu tăng giá ấn tượng nhất.

PAN có 3 phiên tăng giá liền, từ 9-13/9 trước khi đứng giá tham chiếu trong phiên 14/9, trong đó có một phiên tăng trần là ngày 13/9. Chuỗi tăng giá này khiến giá cổ phiếu PAN tăng thêm 11,29%, đạt mức giá 26.600 đồng/cp.

Bên cạnh thông tin Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo, PAN mới đây cũng đã chia sẻ một số thông tin về kết quả kinh doanh quý 3 tại hội nghị nhà đầu tư tổ chức tại Hà Nội. Theo PAN, ước tính quý 3 năm nay, doanh thu thuần đạt 3.643 tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng (tăng 92% so với cùng kỳ). Như vậy, lũy kế 3 quý đầu năm, doanh thu thuần của PAN đạt 9.815 (tăng 53% so với cùng kỳ) còn lợi nhuận sau thuế đạt 537 tỷ đồng (tăng 132% so với cùng kỳ).

PAN Group là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm với hàng loạt công ty thành viên gồm: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Aquatex Bến Tre), Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex), Công ty Cổ phần 584 Nha Trang, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam – Vinaseed (NSC), Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC).

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT PAN Group.

Bên cạnh đó, mảng thực phẩm của PAN Food gồm các công ty thành viên: Công ty Cổ phần Bibica (Bibica), Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco) và Công ty cổ phần Chế biến Thực phẩm PAN.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2002 của PAN ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 6.171 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 397 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong cơ cấu doanh thu hiện tại của PAN, tỷ trọng của mảng thủy sản chiếm 51% còn mảng nông nghiệp chiếm 35%. Tuy nhiên, mảng nông nghiệp lại đóng góp tới 41% lợi nhuận còn mảng thủy sản đứng thứ hai đóng góp 35%.

CTCP Tập đoàn PAN do ông Nguyễn Duy Hưng làm Chủ tịch HĐQT kể từ năm 2013. Ông Hưng hiện chỉ trực tiếp nắm giữ 1,22 triệu cổ phiếu PAN, tương ứng 0,55% vốn điều lệ của tập đoàn. Tuy nhiên, ông Nguyễn Duy Hưng gián tiếp sở hữu hơn 23,82 triệu cổ phiếu PAN thông qua Công ty TNHH Đầu tư NHD (ông Hưng sở hữu 100% cổ phần tại doanh nghiệp này).

Với lượng cổ phiếu trực tiếp và gián tiếp, giá trị cổ phiếu PAN do ông Nguyễn Duy Hưng nắm giữ đạt 666,461 tỷ đồng tại phiên giao dịch 14/9, tăng hơn 67 tỷ đồng sau 3 phiên tăng giá gần nhất.

Chủ tịch HĐQT của PAN Group hiện còn làm Chủ tịch tại CTCK SSI và Công ty TNHH Đầu tư NHD. Trong đó, với việc nắm giữ lượng lớn cổ phiếu SSI và PAN, tổng giá trị tài sản của ông Nguyễn Duy Hưng hiện đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, qua đó giúp doanh nhân sinh năm 1962 này hiện đứng thứ 37 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Hiền Anh