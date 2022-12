Vệ sinh sạch sẽ, vẫn có thể viêm vùng kín

Tới khám ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, chị Lê Thị Duyên (34 tuổi, trú tại Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) cho biết chị bị viêm vùng kín thường xuyên thường xuyên khiến cuộc sống bị ảnh hưởng.

Khó chịu bởi căn bệnh này, nên từ lâu quan hệ hai vợ chồng chị bớt mặn nồng. Bản thân chị Duyên sạch sẽ, chị còn thừa nhận “çhăm sóc vùng kín còn hơn cả chăm sóc da” nhưng bệnh vẫn không dứt.

Khi khám, bác sĩ cho biết chị Duyên bị viêm vùng kín không phải do vi khuẩn, do nấm mà do nội tiết tố suy giảm, niêm mạc âm đạo teo...

Trường hợp khác là chị Nguyễn Diệu Linh (31 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vào bệnh viện khám vì mỗi lần ân ái là chị Linh bị viêm. Khi chị muốn sinh con, không sử dụng bao cao su thì tình trạng viêm âm đạo xảy ra. Bác sĩ cho biết trường hợp này do âm đạo quá nhạy cảm.

BS CK II Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản Tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội viêm nhiễm vùng kín gây khó chịu, ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống hàng ngày.

Hầu hết phụ nữ đều viêm nhiễm phụ khoa ít nhất 1 lần trong đời dù có thể chưa quan hệ tình dục. Ngay kể cả trẻ em cũng có trường hợp bị viêm âm đạo. Viêm âm đạo là lý do phổ biến nhất khiến chị em phải đi khám phụ khoa. Theo bác sĩ Thuỷ, quan sát tại phòng khám, tỷ lệ phụ nữ đi khám do viêm nhiễm phụ khoa chiếm tới trên 60 %. Viêm vùng kín nguy hiểm vì tình trạng viêm có thể lan vào tận ổ bụng, viêm phúc mạc. Có những người viêm vùng kín và ăn sâu vào tử cung, buồng trứng…Viêm vùng kín có thể do nấm, tạp khuẩn, do trùng roi, do virus.



Theo BS Thuỷ, viêm phụ khoa nhiều người nghĩ rằng do vệ sinh kém nhưng thực ra nó liên quan tới khí hậu và lối sống của chị em. Âm đạo là môi trường axit, vi khuẩn khó phát triển được vì độ pH thấp chỉ từ 3,6 đến 4,2.



Khi bị viêm, vi khuẩn có lợi trong âm đạo bị suy giảm và vi khuẩn có hại làm tăng lên gây nên tình trạng viêm. Viêm âm đạo thường xảy ra ở người mang thai, nhất là chị em sau sinh nội tiết suy giảm sẽ làm gia tăng viêm âm đạo.



BS Thuỷ cho biết 4 nguyên nhân gây viêm âm đạo:



Thứ nhất, hoạt động tình dục: hay gặp nhất là bệnh lây qua đường tình dục. Hoạt động tình dục dễ gây viêm nhất. Viêm qua đường tình dục nguy hiểm nhất là lây nhiễm virus HPV vì đây là virus có thể gây ung thư cổ tử cung.

Thứ hai, quá trình mang thai: Phụ nữ mang thai nội tiết tăng lên nên pH trong âm đạo thay đổi rất nhiều. Thậm chí, đái tháo đường thai kỳ cũng làm gia tăng viêm nhiễm vùng kín hoặc nấm.

Thứ ba, bệnh toàn thân: Các bệnh toàn thân như đái tháo đường, giảm miễn dịch, HIV… dễ khiến phụ nữ bị viêm nhiễm vùng kín.

Thứ tư, viêm âm đạo do nội tiết: Đây là tình trạng khá phổ biến. Chị em phụ nữ sau sinh hay tiền mãn kinh do nội tiết tố thay đổi cũng làm vùng kín dễ tổn thương. Bác sĩ Thuỷ cho rằng với chị em phụ nữ, tốt nhất sau sinh nên đi khám để được kê đơn thuốc để âm đạo mềm mại, giảm nguy cơ viêm nhiễm vùng kín và lãnh cảm do suy giảm nội tiết tốt. Đối tượng tiền mãn kinh và mãn kinh, nội tiết suy giảm cũng tương tự.

Để phòng viêm phụ khoa, bác sĩ Thuỷ khuyến cáo chị em phụ nữ cần thay đổi lối sống nhất là chế độ ăn như giảm thịt, giảm ngọt, tăng cường vận động thể dục thể thao. Vệ sinh sạch sẽ vùng kín nhất là trước và sau chu kỳ kinh nguyệt. Quan hệ tình dục an toàn, tốt nhất là nên sử dụng bao cao su.



Khánh Chi