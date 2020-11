Công an giúp dân tránh lũ, dựng lại nhà: Những hình ảnh ấm lòng từ vùng lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 12, trên địa bàn huyện Krông Bông (Đắk Lắk) bị ảnh hưởng nặng nề. Trước, trong và sau khi lũ, các cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã tới từng nhà giúp đỡ người dân chống lũ và khắc phục hậu quả.

Hoa màu của người dân Krông Bông bị nước lũ nhấn chìm.

Theo chia sẻ của Thiếu tá Y Wing Êung, Trưởng công an xã Hòa Lễ (Krông Bông), trong cơn bão số 12, toàn bộ lực lượng công an xã luôn sẵn sàng trực ứng cứu người dân bị nguy hiểm bởi nước lũ. “Chúng tôi đến từng nhà vận động người dân di dời khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời giúp người dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn”, Thiếu tá Y Wing Êung cho biết.

Anh Mai Văn Dũng (thôn 8, xã Hòa Lễ) kể, suốt mấy ngày trời mưa lớn, sau lưng nhà anh có một quả núi đá và đất chuẩn bị sạt lở, may nhờ có lực lượng Công an huyện, xã xuống hỗ trợ gia đình anh di dời tài sản và đưa mọi người tới nơi an toàn.

“Những việc làm của các chiến sỹ công an xã Hòa Lễ đối với người dân khiến chúng tôi rất xúc động và vô cùng biết ơn”, anh Mai Văn Dũng chia sẻ.

Các chiến sỹ Công an huyện Krông Bông giúp dân dựng lại nhà.

Không chỉ tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt mà cán bộ chiến sỹ Công an xã Hòa Lễ và Công an huyện Krông Bông còn giúp người dân thu hoạch hoa màu tại các vùng ngập lụt.

Các cán bộ chiến sỹ công an giúp người dân vùng ngập lụt thu hoạch hoa màu khi nước rút.

