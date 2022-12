Tiếp nhận 5 cá thể tê tê Java quý hiếm

Ngày 15/12, thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương (VQG Cúc Phương) cho biết: Đơn vị vừa cứu hộ và tiếp nhận an toàn 5 cá thể tê tê Java từ cơ quan chức năng.

Cá thể tê tê Java được cứu hộ, tiếp nhận từ cơ quan chức năng

Theo đó, ngày 14/12, VQG Cúc Phương phối hợp cùng Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam đến Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) để tiếp nhận một cá thể tê tê Java do người dân trước đó bàn giao cho kiểm lâm. VQG Cúc Phương cũng tiếp nhận thêm 4 cá thể tê tê do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị bàn giao.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 13/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Quảng Trị) tiến hành ập vào một phòng trọ ở thị trấn vùng biên Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phát hiện và bắt giữ người phụ nữ thuê trọ đang tàng trữ, nuôi nhốt 4 cá thể tê tê còn sống với tổng trọng lượng khoảng 19 kg.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ tang vật có liên quan và điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, tê tê Java là loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc nhóm IB (nghiêm cấp khai thác vì mục đích thương mại) trong sách đỏ Việt Nam.

Trần Nghị