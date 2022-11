Hà Tĩnh: Phát hiện, thu giữ gần 1 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Bà Nguyễn Thị Hoà (SN 1974, trú tại thôn Tiến Thịnh, huyện Can Lộc) đang chế biến mỡ động vật không rõ nguồn gốc. (Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h00 ngày 15/11, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Phú Lộc, Trạm thú y huyện Can Lộc, tiến hành kiểm tra và phát hiện tại hộ kinh doanh bà Nguyễn Thị Hoà (SN 1974, trú tại thôn Tiến Thịnh) đang có hành vi tập kết và sơ chế mỡ bò.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 29 bao tải đựng mỡ động vật đã được sơ chế với tổng trọng lượng hơn 950kg và nhiều dụng cụ dùng để sơ chế mỡ động vật.

Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Hoà không xuất trình được giấy tờ chứng minh về nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y đối với số mỡ động vật nói trên.

Lực lượng Cảnh sát Môi trường đã lập biên bản sự việc, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

