Thủ đoạn lừa đảo bằng clip chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chữa bệnh trên mạng

Thông tin trên được chia sẻ sau cuộc họp của Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan liên quan về vấn đề tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng người dân.

Theo đó, ngành y tế TP.HCM đã gặp một số khó khăn, thách thức trong việc phát hiện và xử lý đối tượng có hành vi vi phạm quảng cáo trong lĩnh vực y tế. Hiện nay, các đối tượng có xu hướng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi quảng cáo vi phạm với các cách thức như sau:

Thứ nhất, tạo lập các website, tài khoản, trang hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok, YouTube… để thực hiện hành vi quảng cáo, giới thiệu việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh chữa bệnh hay mua bán các sản phẩm thuốc, thiết bị y tế,...

Thứ hai, một số cá nhân đăng tải các clip dưới hình thức chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thông qua nội dung chia sẻ lại quảng cáo cho hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở.

Thứ ba, mạo danh bác sĩ để thực hiện quảng cáo các dịch vụ khám chữa bệnh, đăng tải nội dung, hình ảnh có tính thách thức đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Thứ tư, sử dụng hình ảnh, đánh giá của những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, nghệ sĩ nổi tiếng hoặc đăng thông tin quảng cáo trên các trang báo chí để thu hút và tạo niềm tin cho người dân.

Một trong những bác sĩ TikTok nổi tiếng vừa bị Sở Y tế TP.HCM phát hiện vi phạm. Ảnh chụp màn hình.

Trước những thách thức trên, các sở ngành đã thống nhất các giải pháp giúp phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo y tế.

Trong đó, Công an TP tiếp tục phối hợp với Sở Y tế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. Thời gian tới, Thanh tra Sở Y tế và Công an TP sẽ phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm trọng điểm, điển hình trong hoạt động quảng cáo y tế trên không gian mạng như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube,…

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, hậu kiểm đối với hoạt động quảng cáo của các cơ sở đã được cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế; phát hiện và xử lý các các nhân, tổ chức đăng tải các nội dung quảng cáo trong lĩnh vực y tế khi chưa được cấp phép hoặc quảng cáo không đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối trong việc xây dựng công cụ để quản lý hoạt động quảng cáo của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có trách nhiệm kiểm soát, gỡ bỏ các nội dung quảng cáo vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế.

Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác truyền thông đến các nhân vật là người của công chúng có tham gia các hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế, không tham gia các hoạt động quảng cáo lĩnh vực y tế khi chưa được xác nhận nội dung được phép quảng cáo của cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, Sở Y tế khuyến cáo khi lựa chọn thực hiện các dịch vụ khám chữa bệnh, người dân có thể tra cứu vào đường link thongtin.medinet.org.vn để biết thông tin của các cơ sở đã được Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở khám chữa bệnh hoạt động trái phép hoặc có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế hoặc tải app “Y tế trực tuyến” để Thanh tra Sở Y tế có thông tin kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định.